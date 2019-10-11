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Mars'a ait şoke eden fotoğraflar! Nefesleri kesti

Hem NASA hemde Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Mars'a ait yeni görüntüler yayınlandı. NASA'nın yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü... Mars her zaman insan oğlu için önemli bir gezegen oldu. İnce bir atmosferi olan Mars, gerek Ay'daki gibi meteor kraterlerini, gerekse Dünya'daki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup bölgelerini içeren çehresiyle bir yer benzeri gezegen. Ayrıca dönme periyodu ve mevsim dönemleri Dünya'dakine çok benzer. 2 adet uydusu bulunmaktadır. İşte uzayın derinliklerinden gelen o görüntüler...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 16:56
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Mars'a ait şoke eden fotoğraflar! Nefesleri kesti

Avrupa Uzay ajansı, şimdi de Mars'ı kuzey kutbundan güney kutbuna kadar çok net bir şekilde görebildiğimiz muhteşem bir fotoğraf yayınladı.

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Mars'a ait şoke eden fotoğraflar! Nefesleri kesti

Fotoğrafın üst kısmında Mars'ın kuzey kutbu yer alıyor. Bu bölgenin tamamıyla bulutlarla kaplı olduğunu görüyoruz. Bulutların altında ise kuzey kutbunun buzla kaplı yüzeyi var. Buzullar donmuş su ve karbondioksitten oluşuyor. Bilim insanlarına göre buradaki sular, gelecekte Mars kolonistleri için çok büyük önem taşıyacak.

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Mars'a ait şoke eden fotoğraflar! Nefesleri kesti

Kuzey kutbunun hemen altında, ekvatora yakın bölgede ise ise aşağıda görmüş muhteşem bölge var. Arabia Terra ismi verilen bu kısımda devasa kraterler dikkat çekiyor. Sol tarafta yer alan Cassini isimli krater tam 400 kilometrelik bir genişliğe sahip. Böylesine devasa bir kraterin oluşmasına ancak yine devasa bir meteor neden olabilir. Bu meteorun dinozorları yok eden meteordan bile çok da büyük olduğu belirtiliyor.

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Mars'a ait şoke eden fotoğraflar! Nefesleri kesti

İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER

Mars'ta kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi.

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Mars'a ait şoke eden fotoğraflar! Nefesleri kesti

Mars'tan sık sık Dünya'ya görüntü gönderen Curiosity aracının geçtiği görüntülerden biri de 'uzaylı savaşçı' oldu. Uzaktan bakıldığında ne olduğu belli olmayan cisme biraz daha yakınlaştırıldığında ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.