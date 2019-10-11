11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Bir Youtuber dünyanın en çılgın buluşuna imza attı. Çöp sandığımız eşyalar aslında akıllıca kullanıldığında öyle işlere yarıyor ki şaşırmamak elde değil! Son zamanlarda birçok YouTuber ve blog yazarının en çok ürettiği içerik çeşitlerinden bir tanesi de atık eşyaları kullanarak ortaya işe yarar yeni bir şeyler çıkarmak. Son olarak bir YouTuber bir kola şişesini çöpe atmak yerine onu değerlendirerek internetini hızlandırmayı başardı! YouTube'ta milyonlarca izlenen kola şişesi ile internet hızını artırma formülü ağızları açık bıraktı. Peki değersiz görüp çöpe atacağımız boş bir kola kutusu ile interneti hızlandırmak nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta fenomen olan internet hızlandırma taktiği...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 11:14
  • 1
  • 49
Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Youtuber dünyanın en çılgın buluşuna imza attı. Kola kutusunu çöpe atmayın! Çünkü az sonra teneke kutuların bambaşka bir işe yaradığını göreceksiniz! Hatta boş bir kola kutusu ile internetinizi hızlandırmanız bile mümkün! Peki boş bir teneke kutu ile internet hızının yükseltmek nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta tıklanma rekorları kıran o içerik...

  • 2
  • 49
Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

  • 3
  • 49
Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

  • 4
  • 49
Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

  • 5
  • 49
Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.