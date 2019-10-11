Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklına gelmedi...

Bir Youtuber dünyanın en çılgın buluşuna imza attı. Çöp sandığımız eşyalar aslında akıllıca kullanıldığında öyle işlere yarıyor ki şaşırmamak elde değil! Son zamanlarda birçok YouTuber ve blog yazarının en çok ürettiği içerik çeşitlerinden bir tanesi de atık eşyaları kullanarak ortaya işe yarar yeni bir şeyler çıkarmak. Son olarak bir YouTuber bir kola şişesini çöpe atmak yerine onu değerlendirerek internetini hızlandırmayı başardı! YouTube'ta milyonlarca izlenen kola şişesi ile internet hızını artırma formülü ağızları açık bıraktı. Peki değersiz görüp çöpe atacağımız boş bir kola kutusu ile interneti hızlandırmak nasıl mümkün olabilir? İşte YouTube'ta fenomen olan internet hızlandırma taktiği...