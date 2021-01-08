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Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi | İşte milyonlarca kişinin yaptığı o hata! Siz sakın yapmayın
Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi | Milyonlarca telefon kullanıcısı yaptığı ortak hata başlarına iş açıyor. Telefon kullanıcılarının telefon şarjdayken yaptığı bu hata, hem telefonlarına hem de ceplerine zarar veriyor. Uzmanlar, sıklıkla rastlanan bu yanlışa karşı vatandaşları uyardı. İşte cep telefonu kullananların bilmesi gereken altın kurallar...