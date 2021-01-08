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Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi | İşte milyonlarca kişinin yaptığı o hata! Siz sakın yapmayın

Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi | Milyonlarca telefon kullanıcısı yaptığı ortak hata başlarına iş açıyor. Telefon kullanıcılarının telefon şarjdayken yaptığı bu hata, hem telefonlarına hem de ceplerine zarar veriyor. Uzmanlar, sıklıkla rastlanan bu yanlışa karşı vatandaşları uyardı. İşte cep telefonu kullananların bilmesi gereken altın kurallar...

DHA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 10:51
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Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi | İşte milyonlarca kişinin yaptığı o hata! Siz sakın yapmayın
Teknoloji çağının en fazla kullanılan araçlarından biri olan cep telefonları, iş, eğitim, bankacılık gibi pek çok alanda hayatı kolaylaştırıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi | İşte milyonlarca kişinin yaptığı o hata! Siz sakın yapmayın
Ancak zaman zaman cep telefonlarının bataryaları patlayıp, yangın çıkartıp, yaralanmalara neden oluyor.
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Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi | İşte milyonlarca kişinin yaptığı o hata! Siz sakın yapmayın

'YAN SANAYİ ÜRÜNLERİNE DİKKAT'
Telefon teknik servis firması yöneticisi Vedat Ece (39), "Çok sayıda tüketici evinde ve aracında orijinal olmayan birçok marka model şarj cihazı kullanabiliyor.

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Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi | İşte milyonlarca kişinin yaptığı o hata! Siz sakın yapmayın
Başlıca sebeplerden biri yan sanayi adaptör ve kablo kullanılması.
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Telefonu şarjda kullanmak bataryaya zarar verir mi | İşte milyonlarca kişinin yaptığı o hata! Siz sakın yapmayın
Şarjdayken oyun oynanması da büyük sıkıntı. Çok ısınmasına rağmen telefonun kullanılması da cihaza zarar veriyor. Birçok tüketici, yetkili servis dışındaki yerlerden yan sanayi batarya ediniyor.