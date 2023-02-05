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Türkiye'nin milli denizaltısı geliyor: 2023'te görünür olacak

Milli denizaltı STM500 bu yıl görünür hale gelecek, sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz yaptığı açıklamada "Yurt dışından STM500'e çok yoğun ilgi var. Onlarla beraber bir proje modeli oluşturma gibi hususlar da konuşuluyor ama biz STM olarak beklemeden kendi öz kaynaklarımızla da olsa yapabileceğimiz kadar STM500'ü ete kemiğe büründürme ve mümkün olan en kısa sürede yüzdürme motivasyonundayız" dedi. Ayrıca Güleryüz, "Çok kısa süre içerisinde Alpagu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girecek" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 05.02.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 18:21
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Türkiye’nin milli denizaltısı geliyor: 2023’te görünür olacak

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, milli denizaltı STM500'ün, kendisini en fazla heyecanlandıran STM projesi olduğunu söyledi.

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Türkiye’nin milli denizaltısı geliyor: 2023’te görünür olacak

Dünyada kendi denizaltısını tasarlayıp üretebilen 5-6 ülke olduğuna işaret eden Güleryüz, STM500 ile Türkiye'nin bu ülkeler arasına girmesini ümit ettiklerini belirtti. Güleryüz, şöyle konuştu:

"Tasarımı büyük ölçüde bitti. Detay tasarımı imalat aşamasında bile devam edecek. Bir taraftan mukavim tekne denilen denizaltının dış kısmının test üretimine başladık. Burada amacımız bir taraftan şu; Türkiye'de özel sektör tarafından mukavim tekne üretiminin yapılabileceğini göstermek. Özel bir yerde bu faaliyetleri yürütüyoruz. 2023 yılında STM500'ün test üretimini devam ettireceğiz. Farklı müşterilerden, özellikle yurt dışından STM500'e çok yoğun ilgi var. Onlarla beraber bir proje modeli oluşturma gibi hususlar da konuşuluyor ama biz STM olarak beklemeden kendi öz kaynaklarımızla da olsa yapabileceğimiz kadar STM500'ü ete kemiğe büründürme ve mümkün olan en kısa sürede yüzdürme motivasyonundayız. 2023, özellikle STM500 özellikle son derece yoğun geçecek."

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Türkiye’nin milli denizaltısı geliyor: 2023’te görünür olacak

Güleryüz, bu yıl yürütülecek çalışmalarla STM500'ün daha görünür hale geleceğini kaydetti.

VURUCU İHA ALPAGU İÇİN GERİ SAYIM

Alpagu projesine yönelik sorulara da yanıt veren Güleryüz, sabit kanat vurucu İHA'nın tasarım ve üretiminin çok önce tamamlandığını ifade etti.

Güleryüz, "Özellikle stoklanması konusunda belli hassasiyetler vardı, o hususlar da çözüldü. Çok kısa süre içerisinde Alpagu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girecek. Baştan beri Alpagu'daki motivasyonumuz şuydu: Özellikle kara platformları, belki hava platformları ve deniz platformları da olacak şekilde Alpagu'nun diğer platformlara çok daha kolay entegre edilebileceğini düşünüyoruz. O anlamda farklı platformlara entegrasyon konusunda da yoğun çalışmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye’nin milli denizaltısı geliyor: 2023’te görünür olacak

KARGU'YA YENİ YETENEK

Özgür Güleryüz, ROKETSAN ile üzerinde çalıştıkları Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi Alpagut'u ilk aşamada İHA platformundan bırakmayı, sonrasında kara ve deniz platformlarına entegrasyonu kısa sürede gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Güleryüz, STM ve ROKETSAN olarak farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli taktik İHA sistemleri oluşturmak için AR-GE çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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Türkiye’nin milli denizaltısı geliyor: 2023’te görünür olacak

Döner kanatlı İHA konusunda şirketin yol haritasına ilişkin de konuşan Güleryüz, bu ürünlerin bir aile olarak STM öz kaynaklarıyla geliştirildiğini ifade etti.