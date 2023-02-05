05 Şubat 2023, Pazar
Türkiye'nin milli denizaltısı geliyor: 2023'te görünür olacak
Milli denizaltı STM500 bu yıl görünür hale gelecek, sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz yaptığı açıklamada "Yurt dışından STM500'e çok yoğun ilgi var. Onlarla beraber bir proje modeli oluşturma gibi hususlar da konuşuluyor ama biz STM olarak beklemeden kendi öz kaynaklarımızla da olsa yapabileceğimiz kadar STM500'ü ete kemiğe büründürme ve mümkün olan en kısa sürede yüzdürme motivasyonundayız" dedi. Ayrıca Güleryüz, "Çok kısa süre içerisinde Alpagu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girecek" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 05.02.2023 18:17 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 18:21
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