Türkiye'nin havadaki silahlı gözü Bayraktar TB2 ilk kez böyle görüntülendi! İşte yenilenmiş son hali

Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2, uydu sistemli hali ilk kez görüntülendi. Ülkenin havadaki silahlı gözü olan, yeni TB2 ön ucundaki çıkıntıyla dikkat çekerken, bu kısmın haberleşmeyi sağlayan parça olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Kumanda menzili daha uzun olan ve SATCOM haberleşme sistemini kullanan TB2'nin, sınır ötesi operasyonlarda kumanda merkezi kurmanın zor olduğu yerlerde büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.