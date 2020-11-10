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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'nin havadaki silahlı gözü Bayraktar TB2 ilk kez böyle görüntülendi! İşte yenilenmiş son hali Türkiye'nin havadaki silahlı gözü Bayraktar TB2 ilk kez böyle görüntülendi! İşte yenilenmiş son hali
Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2, uydu sistemli hali ilk kez görüntülendi. Ülkenin havadaki silahlı gözü olan, yeni TB2 ön ucundaki çıkıntıyla dikkat çekerken, bu kısmın haberleşmeyi sağlayan parça olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Kumanda menzili daha uzun olan ve SATCOM haberleşme sistemini kullanan TB2'nin, sınır ötesi operasyonlarda kumanda merkezi kurmanın zor olduğu yerlerde büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 10.11.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 13:39 Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2’nin uydu sistemli yeni hali, Baykar Savunma’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilk kez görüntülendi. GALERİ DEVAM EDİYOR TB2’nin yenilenmiş halinde en önemli değişikliğin burun kısmındaki çıkıntı olduğu görülüyor. Çıkıntının, haberleşmeyi sağlayan parça olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. ASELSAN üretimi CATS ve milli haberleşme sistemi SATCOM'a sahip
Paylaşılan fotoğrafta, Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'larda denenen ASELSAN'ın ürettiği CATS kamera sistemleri de görülüyor.
Yenilenen TB2’de ayrıca milli haberleşme sistemi olan Uydu Haberleşme Terminali SATCOM da bulunuyor. Bu sayede Bayraktar TB2 daha yüksek menzilde görev yapabilme kapasitesine ulaşıyor. SINIR ÖTESİ OPERASYONLARDA BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Uydu sistemli Bayraktar TB2'nin, büyük başarılara imza atılan sınır ötesi operasyonlarda kumanda merkezi kurmanın zor olduğu yerlerde büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.