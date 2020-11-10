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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanları tedirgin! İşte dünyayı bekleyen o korkunç son... Bilim insanları tedirgin! İşte dünyayı bekleyen o korkunç son...
Geçmişten günümüze dünya üzerinde meydana gelen olaylar dünyanın geleceğini tehdit eder hale geldi. Küresel ısınma, buzulların eriyerek suların yükselmesi ve daha sayabileceğimiz pek çok etken dünyanın sağlıklı yaşayışına etki ederek ömrünü kısaltmaya devam ediyor. Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda ortaya çıkan sonuç karşısında endişeye kapıldı. İşte bilim insanlarının araştırmalarının sonucunda dünyayı bekleyen o korkunç son…
Giriş Tarihi: 10.11.2020 08:30 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 08:34 DÜNYA'YI BEKLEYEN KAÇINILMAZ TEHLİKE!
Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. İşte Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...
GALERİ DEVAM EDİYOR 10 bin yıl sonra Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı bilim adamlarına göre Dünya üzerinde yaşayan hiç insan kalmayacak! 13 bin yıl sonra Dünya'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak. 15 bin yıl sonra Sahra Çölü değişen mevsimlerle birlikte tropik bir iklime sahip olacak; dünyanın en büyük çölü yok olacak! 20 bin yıl sonra 1986 Çernobil felaketi sonrası terk edilen Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın Çernobil Bölgesi, insan yaşamı için güvenli hale geliyor. Evet bu felaketin geride kalması için 20 bin yıl gerekiyormuş!