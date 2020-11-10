Bilim insanları tedirgin! İşte dünyayı bekleyen o korkunç son...

Geçmişten günümüze dünya üzerinde meydana gelen olaylar dünyanın geleceğini tehdit eder hale geldi. Küresel ısınma, buzulların eriyerek suların yükselmesi ve daha sayabileceğimiz pek çok etken dünyanın sağlıklı yaşayışına etki ederek ömrünü kısaltmaya devam ediyor. Bilim insanları yaptıkları araştırmalar sonucunda ortaya çıkan sonuç karşısında endişeye kapıldı. İşte bilim insanlarının araştırmalarının sonucunda dünyayı bekleyen o korkunç son…