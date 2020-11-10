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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sony tarih verdi: PS5 çıkış tarihi ne zaman? Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte PS5 oyunları... Sony tarih verdi: PS5 çıkış tarihi ne zaman? Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte PS5 oyunları... PS5 ne zaman çıkacak? Uzun zamandır heyecanla beklenen Playstation 5'in çıkış tarihi belli oldu. Ultra yüksek hızlı PS5 oyunlarını merak eden vatandaşlar, konsolun hangi tarihte piyasaya sürüleceğini merak ediyor. Sony tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. PS5 çıkış tarihi ve oyunları hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, PS5 çıkış tarihi ne zaman? Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte PS5 oyunları... Giriş Tarihi: 10.11.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 14:58
PS5 çıkış tarihi ne zaman? Ultra yüksek hızlı SSD sayesinde oyunların neredeyse anında yükselme hızıyla oyun deneyimini en üst düzeye çıkaran Playstation 5 için geri sayım başladı. Satış patlaması yaşanması beklenen PS5 konsolu için bekleyişte olan oyunseverler, PS5'in çıkış tarihini araştırıyor. Peki, PS5 çıkış tarihi ne zaman? Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte PS5 oyunları...
GALERİ DEVAM EDİYOR PS5 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?
Oyunseverlerin heyecanla beklediği PS5 için geri sayım başladı. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, PS5 19 Kasım'da satışa çıkacak.
PS5 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
PS5'in fiyatı 8.299 TL olarak satışa sunulacak.
PS5 OYUNLARI NELER?
Playstation'un resmi internet adresinde PS5 oyunları duyuruldu.
İşte o oyunlar:
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
Özgün bir Spider-Man olmak için inanılmaz ve patlayıcı yeni güçlerinde ustalaşırken yeni kahramanımız Miles Morales'in yükselişini deneyimleyin.