Sony tarih verdi: PS5 çıkış tarihi ne zaman? Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte PS5 oyunları...

PS5 ne zaman çıkacak? Uzun zamandır heyecanla beklenen Playstation 5'in çıkış tarihi belli oldu. Ultra yüksek hızlı PS5 oyunlarını merak eden vatandaşlar, konsolun hangi tarihte piyasaya sürüleceğini merak ediyor. Sony tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. PS5 çıkış tarihi ve oyunları hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, PS5 çıkış tarihi ne zaman? Playstation 5 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte PS5 oyunları...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 14:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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