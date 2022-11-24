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Haberler Galeri TÜRKİYE’NİN 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI! Milli Muharip Uçak'ın özellikleri neler? Ne zaman hangardan çıkacak? Türkiye’yi hangi aşamaya taşıyacak?

TÜRKİYE’NİN 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI! Milli Muharip Uçak'ın özellikleri neler? Ne zaman hangardan çıkacak? Türkiye’yi hangi aşamaya taşıyacak?

Son dakika haberi... Milli Muharip Uçağı son montaj hattına girdi. 2023'te göklerde olacak Milli Muharip Uçağı Türkiye'yi savaş konseptinde hangi aşamaya taşıyacak? Türkiye'nin hava gücüne nasıl katkı yapacak? Emekli Kurmay Albay Dr. Cüneyt Küsmez, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 12:12
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TÜRKİYE’NİN 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI! Milli Muharip Uçak’ın özellikleri neler? Ne zaman hangardan çıkacak? Türkiye’yi hangi aşamaya taşıyacak?

Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak'ın yapım sürecinde kritik bir aşamaya daha geçildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TÜRKİYE’NİN 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI! Milli Muharip Uçak’ın özellikleri neler? Ne zaman hangardan çıkacak? Türkiye’yi hangi aşamaya taşıyacak?

Uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşınarak montaj çalışmalarına başlandı. Buna göre Milli Muharip Uçak 18 Mart 2023 tarihinde hangardan çıkacak.

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TÜRKİYE’NİN 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI! Milli Muharip Uçak’ın özellikleri neler? Ne zaman hangardan çıkacak? Türkiye’yi hangi aşamaya taşıyacak?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan Milli Muharip Uçak Projesi'nde kritik aşamalar birer birer tamamlanıyor.

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TÜRKİYE’NİN 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI! Milli Muharip Uçak’ın özellikleri neler? Ne zaman hangardan çıkacak? Türkiye’yi hangi aşamaya taşıyacak?

Bu kapsamda Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak'ın yapım sürecinde kritik bir aşama daha geçildi.

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TÜRKİYE’NİN 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI! Milli Muharip Uçak’ın özellikleri neler? Ne zaman hangardan çıkacak? Türkiye’yi hangi aşamaya taşıyacak?

Uçağın gövde ve kanat parçaları son montaj hattına taşınarak montaj çalışmaları başladı.