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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?

Ünlü internet sitesi Global Fire Power, 2021 yılında dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri sıraladı. Türkiye'nin de sıralaması belli oldu. Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından hava kuvvetleri en güçlü ülkeler açıklandı. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte hava kuvvetleri en güçlü ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması.

Giriş Tarihi: 12.01.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 12:24
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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?

Global Fire Power, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerini sıraladı. Türkiye'nin sıralaması da belli oldu. Uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Fire Power tarafından hava kuvvetleri en güçlü ülkeler açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?

100 - Paraguay

Toplam uçak gücü: 36

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?

99- Slovenya

Toplam uçak gücü: 37

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?

98- Panama

Toplam uçak gücü: 40

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?

97- Honduras

Toplam uçak gücü: 46