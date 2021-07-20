Rusya 5. nesil savaş uçağı Su-57 Checkmate’i tanıttı

MÜSLÜMANLARIN KURBAN BAYRAMI'NI KUTLADI

Konuşmasında Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Putin, "Bu yıl fuar aynı zamanda Müslümanlar tarafından kutlanan bir bayrama denk geldi. Müslümanların yaklaşık yüzde 15-20'sinin havacılık ve havacılık sektöründe çalıştığını belirtmek isterim. Motor ve uçak yapımı alanında faaliyet gösteren en büyük ve lider şirketlerimiz, Rusya Federasyonu'nun Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu kurucu kuruluşlarında faaliyet göstermektedir.

Pilotlar arasında, havacılar arasında da bugün çifte bayram kutlayan çok sayıda insan var" ifadelerini kullandı.