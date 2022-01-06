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Türk savunmasına "MODKOR" geliyor | "MODKOR" nedir?

Güçlü Türkiye için savunmada atılımlar hız kesmeden sürüyor. Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin sahadaki ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdiği çözümlere yenilerini ekliyor. "MODKOR" ise onlardan birisi. Peki, "MODKOR" nedir? Nasıl üretiliyor? İşte son dakika teknoloji haberimiz ve 'MODKOR'dan fotoğraflar...

AA
Giriş Tarihi: 06.01.2022 18:40 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 18:40
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Türk savunmasına MODKOR geliyor | MODKOR nedir?

İleri teknik balistik malzemelerle modüler ve çeşitli konfigürasyonlarda balistik koruyucu ekipmanlar üreten Nurol Teknoloji, ortaya koyduğu ürünlerle personel, tesis ve askeri araçların güvenliğini sağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk savunmasına MODKOR geliyor | MODKOR nedir?

Balistik koruyucular üretme konusundaki yetenekleri sayesinde operasyon sahasında ortaya çıkan ihtiyaçlar için yenilikçi çözümler üreten Nurol Teknoloji, ilk kez IDEF 2021 Fuarı'nda sergilediği Modüler Korugan'ın (MODKOR) prototipini tamamlayıp, sistemi bir dizi atış ve patlatma testine tabi tuttu.

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Türk savunmasına MODKOR geliyor | MODKOR nedir?

Oluşturulan yapı el bombaları ve 10 metre mesafeden patlatılan 5 kilogram TNT'nin yarattığı blast etkisine dayanıklılık gösterdi.

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Türk savunmasına MODKOR geliyor | MODKOR nedir?

MODKOR'un geldiği son durum, sahip olduğu kabiliyetler, operasyon sahasında sağlayacağı faydalar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, farklı kuruluşlara mensup güvenlik güçlerine sunuldu. MODKOR, bu görüş ve öneriler doğrultusunda son şeklini alarak sahada göreve başlayacak.

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Türk savunmasına MODKOR geliyor | MODKOR nedir?

EN SICAK ANDA GÜVENLİ ALAN OLUŞTURACAK

MODKOR, sıcak temasta güvenlik güçlerine ilk ateş anında koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.