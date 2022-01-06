06 Ocak 2022, Perşembe
Türk savunmasına "MODKOR" geliyor | "MODKOR" nedir?
Güçlü Türkiye için savunmada atılımlar hız kesmeden sürüyor. Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin sahadaki ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdiği çözümlere yenilerini ekliyor. "MODKOR" ise onlardan birisi. Peki, "MODKOR" nedir? Nasıl üretiliyor? İşte son dakika teknoloji haberimiz ve 'MODKOR'dan fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 06.01.2022 18:40 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 18:40
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