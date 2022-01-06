Türk savunmasına "MODKOR" geliyor | "MODKOR" nedir?

Güçlü Türkiye için savunmada atılımlar hız kesmeden sürüyor. Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin sahadaki ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdiği çözümlere yenilerini ekliyor. "MODKOR" ise onlardan birisi. Peki, "MODKOR" nedir? Nasıl üretiliyor? İşte son dakika teknoloji haberimiz ve 'MODKOR'dan fotoğraflar...