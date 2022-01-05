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Türk bilim insanlarından mucizevi ürün! Solucan kadınları güzelleştirecek

Sivas Valiliği İl Özel İdaresi Buruciye A.Ş, Sivas Belediyesi SİDAŞ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın iştiraki ile kurulan "SORTAŞ" Solucan Gübresi Üretim Tesisinde Türk bilim insanları solucandan sağlanan özütlerle yaşlanmayı erteleyen ürün üretmek için kolları sıvadı. İşte solucanla gelecek güzelliğin ayrıntıları…

İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 12:33
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Türk bilim insanlarından mucizevi ürün! Solucan kadınları güzelleştirecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 2 bin 800 metrekare kapalı alana inşa edilen tesiste solucan gübresi ile solucandan yapılacak diğer ürünler üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor.

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Türk bilim insanlarından mucizevi ürün! Solucan kadınları güzelleştirecek

Çalışmalar içinde en fazla ilgi toplayanı ise solucanların kozmetik alanda kullanılması ile alakalı yapılan proje.

Türk bilim insanları fareler üzerinde yapılan testlerde solucanların yarayı oldukça hızlı bir şekilde iyileştirdiğini kanıtladı.

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Türk bilim insanlarından mucizevi ürün! Solucan kadınları güzelleştirecek

Buradan hareket ederek faaliyetlerine başladılar.

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Türk bilim insanlarından mucizevi ürün! Solucan kadınları güzelleştirecek

YAŞLANMAYI GECİKTİRECEK

Alt yapı hazırlıkları yapılan çalışmanın yılın son aylarına doğru tamamlanması planlanıyor. Elde edilen ürünün ise yaşlanmayı geciktireceği, kırışıklığı gidereceği ve leke karşıtı bir ürün olması öngörülüyor.

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Türk bilim insanlarından mucizevi ürün! Solucan kadınları güzelleştirecek

CİLT PROBLEMLERİNE SON
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Uğur Tutar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Solucanlardan elde edeceğimiz farklı ekstraktların özellikle yaşlanma geciktirici, kırışık önleyici, leke karşıtı gibi ürünlerle alakalı olarak şu anda alt yapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Gerekli laboratuvar araç, gereç ve sarf malzemelerin tamamlanmasından sonra ürün geliştirme çalışmalarına başlanacak. Kimyager Tuğçe Şeran' la birlikte yürütülen çalışmada literatür toplama, ekstraksiyon metotlarının standartize edilmesi ve ürün elde edilmesi uygulamalarına geçilecek'' dedi.