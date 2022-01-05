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Türk bilim insanlarından mucizevi ürün! Solucan kadınları güzelleştirecek
Sivas Valiliği İl Özel İdaresi Buruciye A.Ş, Sivas Belediyesi SİDAŞ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın iştiraki ile kurulan "SORTAŞ" Solucan Gübresi Üretim Tesisinde Türk bilim insanları solucandan sağlanan özütlerle yaşlanmayı erteleyen ürün üretmek için kolları sıvadı. İşte solucanla gelecek güzelliğin ayrıntıları…