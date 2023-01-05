06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Togg'dan yeni cihaz! Beyond X ABD'de tanıtıldı: "Mobilitenin yarından sonrası"

Togg'dan yeni cihaz! Beyond X ABD'de tanıtıldı: "Mobilitenin yarından sonrası"

Türkiye'nin otomobil Togg, Las Vegas'ta düzenlenen Ces2023 kapsamında konsept cihaz olan Beyond X'i tanıttı. Tasarımıyla dikkat çeken Beyond X için yapılan paylaşımda, motto olarak "Mobilitenin yarından sonrası!" ifadeleri kullanıldı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma veya kura yöntemiyle de Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak NFT koleksiyonu, 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak" dedi.

Giriş Tarihi: 05.01.2023 23:38 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 00:04
  • 1
  • 20
Togg’dan yeni cihaz: Beyond X ABD’de tanıtıldı

Togg, ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde düzenlenen Ces2023 kapsamında konsept cihaz olan Beyond X'i tanıttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Togg’dan yeni cihaz: Beyond X ABD’de tanıtıldı

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Beyond X'in sıra dışı tasarımı dikkat çekerken, "Duyuları harekete geçiren sıra dışı dijital bir deneyim… Mobilitenin yarından sonrası! Beyond X #ReDefineMobility #CES2023 #Togg" ifadeleri kullanıldı.

  • 3
  • 20
Togg’dan yeni cihaz: Beyond X ABD’de tanıtıldı

ÖN SİPARİŞE DAİR BİLGİ VERİLDİ

ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'e duyuları harekete geçiren bir deneyim alanıyla katılan Togg, dünyada ilk kez uygulanacak bir yöntemle yapılacak ön sipariş sürecine dair bilgi verdi.

  • 4
  • 20
Togg’dan yeni cihaz: Beyond X ABD’de tanıtıldı

Ayrıca, Togg'un Beyond X adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren stand alanında ziyaretçiler, duyularını harekete geçiren bir mobilite deneyimine dahil oldu.

  • 5
  • 20
Togg’dan yeni cihaz: Beyond X ABD’de tanıtıldı

"TEKNOLOJİMİZİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZI DİJİTAL SANATLA İFADE ETMEYİ SEÇTİK"

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, burada yaptığı sunumda, CES'e bu yıl "Kullanıcı Deneyimiyle Mobiliteyi Yeniden Tanımlamak" başlığı altında katıldıklarını söyledi.

Karakaş, geçen yıl dünya çapında ses getiren Konsept Akıllı Cihaz'dan sonra bu kez CES'e akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini getirdiklerini anlattı.