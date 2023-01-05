Togg'dan yeni cihaz! Beyond X ABD'de tanıtıldı: "Mobilitenin yarından sonrası"

Türkiye'nin otomobil Togg, Las Vegas'ta düzenlenen Ces2023 kapsamında konsept cihaz olan Beyond X'i tanıttı. Tasarımıyla dikkat çeken Beyond X için yapılan paylaşımda, motto olarak "Mobilitenin yarından sonrası!" ifadeleri kullanıldı. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma veya kura yöntemiyle de Togg akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üretilecek ve açık artırma ile satışa sunulacak NFT koleksiyonu, 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak" dedi.