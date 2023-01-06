TELEFON ALACAKLAR DİKKAT! Ayda 1000 TL'ye telefon İMKANI! BDDK yeni düzenlemeyi açıkladı! 12 bin TL altı telefonlar... 3-12 ay vade...

BDDK telefon taksit sınırları ile ilgili yeni düzenlemesini duyurdu. Buna göre telefon alımlarında kredi limitleri ve kredi kartındaki taksit sayısı arttırıldı. Yeni düzenleme ile birlikte telefon almak ya da mevcut telefonunu yenilemek isteyenler arama motorlarında "12 bin TL altı telefonlar neler?", "Telefon taksit sınırı ne oldu?" sorularının cevaplarını araştırıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...