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TELEFON ALACAKLAR DİKKAT! Ayda 1000 TL'ye telefon İMKANI! BDDK yeni düzenlemeyi açıkladı! 12 bin TL altı telefonlar... 3-12 ay vade...

BDDK telefon taksit sınırları ile ilgili yeni düzenlemesini duyurdu. Buna göre telefon alımlarında kredi limitleri ve kredi kartındaki taksit sayısı arttırıldı. Yeni düzenleme ile birlikte telefon almak ya da mevcut telefonunu yenilemek isteyenler arama motorlarında "12 bin TL altı telefonlar neler?", "Telefon taksit sınırı ne oldu?" sorularının cevaplarını araştırıyor? İşte konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 10:33
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TELEFON ALACAKLAR DİKKAT! Ayda 1000 TL’ye telefon İMKANI! BDDK yeni düzenlemeyi açıkladı! 12 bin TL altı telefonlar... 3-12 ay vade...

Telefon almak isteyen ya da mevcut telefonlarını yenilemek isteyen vatandaşlar için yol açıldı. Tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı. Peki 12 bin TL altı telefonlar neler? Telefon taksit sınırı ne oldu? Tüketici kredisi nedir, nasıl alınır?

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TELEFON ALACAKLAR DİKKAT! Ayda 1000 TL’ye telefon İMKANI! BDDK yeni düzenlemeyi açıkladı! 12 bin TL altı telefonlar... 3-12 ay vade...

TELEFON TAKSİT SINIRI NE OLDU?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin liralık tutarı 12 bin liraya çıkardı.

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TELEFON ALACAKLAR DİKKAT! Ayda 1000 TL’ye telefon İMKANI! BDDK yeni düzenlemeyi açıkladı! 12 bin TL altı telefonlar... 3-12 ay vade...

BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

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TELEFON ALACAKLAR DİKKAT! Ayda 1000 TL’ye telefon İMKANI! BDDK yeni düzenlemeyi açıkladı! 12 bin TL altı telefonlar... 3-12 ay vade...

Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

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TELEFON ALACAKLAR DİKKAT! Ayda 1000 TL’ye telefon İMKANI! BDDK yeni düzenlemeyi açıkladı! 12 bin TL altı telefonlar... 3-12 ay vade...

Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı.