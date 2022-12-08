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TOGG Trumore nedir? TOGG'un Mobil Uygulaması Trumore ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG mobil uygulaması "Trumore"u duyurdu. Yapılan tanıtımın ardından vatandaşlar "TOGG Trumore nedir?", "Trumore ne işe yarar, nasıl kullanılır?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. 'Kazan, Gez, Eğlen ve Geliştir' sloganıyla kullanıcılara tanıtılan TOGG Trumore hakkındaki detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2022 18:37 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 18:40
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TOGG Trumore nedir? TOGG’un Mobil Uygulaması Trumore ne işe yarar, nasıl kullanılır?

TOGG Trumore nedir sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Yerli ve milli gururumuz TOGG'un resmi twitter üzerinden tanıtımını yaptığı mobil uygulama Trumore ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki TOGG Trumore nedir? TOGG Trumore ne işe yarar, nasıl kullanılır? Trumore avantajları neler? İşte merak edilenler...

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TOGG Trumore nedir? TOGG’un Mobil Uygulaması Trumore ne işe yarar, nasıl kullanılır?

TRUMORE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Trumore, elektrikli yerli otomobil Togg'un ekosistemine kattığı yapı taşlarından biri olacak mobil uygulamasıdır.

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TOGG Trumore nedir? TOGG’un Mobil Uygulaması Trumore ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Trumore uygulamasını indiren kullanıcılar için kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve iş birlikleriyle sürekli gelişen bir platform olarak tasarlanan Trumore, kişiselleştirilmiş, akıllı, empatik ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sağlayacak.

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TOGG Trumore nedir? TOGG’un Mobil Uygulaması Trumore ne işe yarar, nasıl kullanılır?

NASIL KULLANILIR?

Trumore çok yakında AppStore, Google Play ve AppGallery'den indirilebilecek. 'Kazan, Gez, Eğlen ve Geliştir' sloganıyla tanıtılan Togg Trumore kullanıcılara farklı bir mobilite deneyimini yaşatacak.

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TOGG Trumore nedir? TOGG’un Mobil Uygulaması Trumore ne işe yarar, nasıl kullanılır?

ÖZELLİKLERİ NELER?

Earn.more

Sistem ayrıca, kullanıcının çizdiği rotaya ve o zamanki yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğa özel dijital magnet oluşturuyor.