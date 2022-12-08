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Haberler Galeri DISNEY PLUS GÜNCEL ABONELİK FİYATLARI: Disney Plus aylık kaç TL? Disney Plus fiyatlarına zam geldi mi?

DISNEY PLUS GÜNCEL ABONELİK FİYATLARI: Disney Plus aylık kaç TL? Disney Plus fiyatlarına zam geldi mi?

Dijital platform uygulaması Disney Plus, yayına başladıktan 7 ay sonra üyelik ücretlerine zam yaptı. Türkiye'de 14 Haziran 2022'de yayın hayatına başlayan platformun güncel fiyatları merak konusu oldu. İzleyiciler, güncel Disney Plus fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Disney Plus'ın yeni zamlı fiyatları...

Giriş Tarihi: 08.12.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 15:25
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DISNEY PLUS GÜNCEL ABONELİK FİYATLARI: Disney Plus aylık kaç TL? Disney Plus fiyatlarına zam geldi mi?

Disney Plus, ABD'de 8 Aralık'tan itibaren üyelik ücretlerine zam yapacağını duyurmuştu. Disney Plus'ın yeni ücret tarifesi belli oldu. Türkiye'deki yayın hayatına 14 Haziran'da başlayan dijital platform, yayına başladıktan 7 ay sonra üyelik fiyatlarına zam yaptı. Peki, Disney Plus fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar...

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DISNEY PLUS GÜNCEL ABONELİK FİYATLARI: Disney Plus aylık kaç TL? Disney Plus fiyatlarına zam geldi mi?

Disney Plus'ta içerikleri reklamsız izlemek isteyenler artık aylık 8 dolar yerine 11 dolar ödeyecek. Paketin yıllık fiyatı ise 80 dolardan 110 dolara yükselecek.

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DISNEY PLUS GÜNCEL ABONELİK FİYATLARI: Disney Plus aylık kaç TL? Disney Plus fiyatlarına zam geldi mi?

ZAM TÜM ÜLKELERİ KAPSIYOR!

Disney Plus'ın aldığı zam kararı sadece Türkiye için değil. ABD'de aylık 7.99 dolar seviyesindeki abonelik ücreti, 10,99'a yükseldi.

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DISNEY PLUS GÜNCEL ABONELİK FİYATLARI: Disney Plus aylık kaç TL? Disney Plus fiyatlarına zam geldi mi?

Aylık aboneler ayda 64,99TL ödeyerek Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'teki yapımları izleyebilecek.

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DISNEY PLUS GÜNCEL ABONELİK FİYATLARI: Disney Plus aylık kaç TL? Disney Plus fiyatlarına zam geldi mi?

DISNEY PLUS'A ZAM MI GELDİ?

Disney Plus'ın zam ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır."