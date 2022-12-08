DISNEY PLUS GÜNCEL ABONELİK FİYATLARI: Disney Plus aylık kaç TL? Disney Plus fiyatlarına zam geldi mi?

DISNEY PLUS'A ZAM MI GELDİ?

Disney Plus'ın zam ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır."