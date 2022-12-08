08 Aralık 2022, Perşembe
DISNEY PLUS GÜNCEL ABONELİK FİYATLARI: Disney Plus aylık kaç TL? Disney Plus fiyatlarına zam geldi mi?
Dijital platform uygulaması Disney Plus, yayına başladıktan 7 ay sonra üyelik ücretlerine zam yaptı. Türkiye'de 14 Haziran 2022'de yayın hayatına başlayan platformun güncel fiyatları merak konusu oldu. İzleyiciler, güncel Disney Plus fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Disney Plus'ın yeni zamlı fiyatları...
Giriş Tarihi: 08.12.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 15:25
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