09 Eylül 2024, Pazartesi
iPhone 16 tanıtım lansmanı saat kaçta, nereden izlenir? iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max Türkiye fiyat listesi | Özellikleri ve renkleri!
Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 16 serisini bugün tanıtacak. 9 Eylül'de Kaliforniya'daki genel merkezinde düzenlenecek olan etkinlik, teknoloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin tanıtılacağı bu özel gün aynı zamanda iOS 18'in çıkış tarihini de açıklayacak. Apple tarafından düzenlenecek iPhone 16 tanıtım lansmanı saat 20.00'de başlayacak.
Giriş Tarihi: 09.09.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:23