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Haberler Galeri iPhone 16 tanıtım lansmanı saat kaçta, nereden izlenir? iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max Türkiye fiyat listesi | Özellikleri ve renkleri!

iPhone 16 tanıtım lansmanı saat kaçta, nereden izlenir? iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max Türkiye fiyat listesi | Özellikleri ve renkleri!

Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 16 serisini bugün tanıtacak. 9 Eylül'de Kaliforniya'daki genel merkezinde düzenlenecek olan etkinlik, teknoloji meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. iPhone 16, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin tanıtılacağı bu özel gün aynı zamanda iOS 18'in çıkış tarihini de açıklayacak. Apple tarafından düzenlenecek iPhone 16 tanıtım lansmanı saat 20.00'de başlayacak.

Giriş Tarihi: 09.09.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 14:23
iPhone 16 tanıtım lansmanı saat kaçta, nereden izlenir? Türkiye fiyat listesi

Teknoloji dünyası, Apple'ın büyük iPhone 16 tanıtım etkinliği için geri sayımı sürdürüyor. Uzun bir süredir teknoloji meraklılarının beklediği iPhone 16 serisi, bugün resmi olarak tanıtılacak.

iPhone 16 tanıtım lansmanı saat kaçta, nereden izlenir? Türkiye fiyat listesi

iPHONE 16 TANITIM ETKİNLİĞİ 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

iPhone 16 serisinin tanıtım tarihi resmen açıklandı. Apple, iPhone 16 serisi, Apple Watch X ve AirPods 4'ü 9 Eylül'deki etkinliğinde tanıtacak. Apple tarafından düzenlenecek iPhone 16 tanıtım lansmanı saat 20.00'de başlayacak. Etkinlik Apple'ın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak seyredilebilecek.

iPhone 16 tanıtım lansmanı saat kaçta, nereden izlenir? Türkiye fiyat listesi

Apple'ın 9 Eylül'de tanıtacağı tüm ürünler;

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series 10

Apple Watch SE 3

Apple Watch Ultra 3

AirPods 4

iPhone 16 tanıtım lansmanı saat kaçta, nereden izlenir? Türkiye fiyat listesi

iPHONE 16 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 16 serisinin tahmini Türkiye satış fiyatları ortaya çıktı. Servis edilen listeye göre iPhone 16 (128 GB) versiyonunun 63 bin 999 TL'den satılması beklenirken diğer modellerin tahmini fiyatları ise şöyle oluştu;

iPhone 16 Plus (512 GB): 87.999 TL

iPhone 16 Pro (1 TB): 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max (1 TB): 118.499 TL

Not: Bu fiyatlar resmi rakamlar değil tahmini rakamlardır. Resmi rakamlar Apple tarafından duyurulacaktır.

iPhone 16 tanıtım lansmanı saat kaçta, nereden izlenir? Türkiye fiyat listesi

iPHONE 16 NE ZAMAN SATILACAK VE ÇIKACAK?

iPhone 16 serisinin 2024 yılının Eylül ayında tanıtılıp, Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. iPhone 16 serisinin, yeni bir Ekran Kenarı İndirgeme Yapısı (BRS) teknolojisi kullanılarak ultra ince çerçevelere sahip olacağı söyleniyor. Tüm modellerin daha ince çerçevelerle gelmesi bekleniyor.