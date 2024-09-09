iPhone 16 tanıtım lansmanı saat kaçta, nereden izlenir? iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max Türkiye fiyat listesi | Özellikleri ve renkleri!

iPHONE 16 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 16 serisinin tahmini Türkiye satış fiyatları ortaya çıktı. Servis edilen listeye göre iPhone 16 (128 GB) versiyonunun 63 bin 999 TL'den satılması beklenirken diğer modellerin tahmini fiyatları ise şöyle oluştu;

iPhone 16 Plus (512 GB): 87.999 TL

iPhone 16 Pro (1 TB): 107.999 TL

iPhone 16 Pro Max (1 TB): 118.499 TL

Not: Bu fiyatlar resmi rakamlar değil tahmini rakamlardır. Resmi rakamlar Apple tarafından duyurulacaktır.