Terör saldırılarına karşı kalkan olacak! Akademisyenler "betonarme sandviç plak" geliştirdi

Fırat Üniversitesinde (FÜ) iki akademisyen, bomba ve el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırılarına karşı yapılara kalkan olması amacıyla "betonarme sandviç plak" geliştirdi. Yapıların durumuna göre farklı kombinasyonlarla dizayn ettikleri plakların patlama sonucu açığa çıkan basınç ve enerjiyi hedef noktadan farklı yöne tahliye ederek, meydana gelebilecek zararı minimuma indirdiğini tespit eden akademisyenler, projeyi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sundu.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 13:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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