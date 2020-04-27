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Terör saldırılarına karşı kalkan olacak! Akademisyenler "betonarme sandviç plak" geliştirdi

Fırat Üniversitesinde (FÜ) iki akademisyen, bomba ve el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırılarına karşı yapılara kalkan olması amacıyla "betonarme sandviç plak" geliştirdi. Yapıların durumuna göre farklı kombinasyonlarla dizayn ettikleri plakların patlama sonucu açığa çıkan basınç ve enerjiyi hedef noktadan farklı yöne tahliye ederek, meydana gelebilecek zararı minimuma indirdiğini tespit eden akademisyenler, projeyi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sundu.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 13:05
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Terör saldırılarına karşı kalkan olacak! Akademisyenler betonarme sandviç plak geliştirdi

Fırat Üniversitesinde (FÜ) iki akademisyen, bomba ve el yapımı patlayıcı ile düzenlenen terör saldırılarına karşı yapılara kalkan olması amacıyla "betonarme sandviç plak" geliştirdi.

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Terör saldırılarına karşı kalkan olacak! Akademisyenler betonarme sandviç plak geliştirdi

FÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Sedat Savaş ve araştırma görevlisi Dursun Bakır, teröristlerin el yapımı patlayıcı ve bombalı saldırılarına karşı yapıların dayanıklılığını artırmak için "Patlama Enerjisini Sönümleyici Optimum Betonarme Yapı Tasarımının Araştırılması Projesi"ni hazırladı.

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Terör saldırılarına karşı kalkan olacak! Akademisyenler betonarme sandviç plak geliştirdi

Proje kapsamında "betonarme sandviç plak" geliştiren iki akademisyen, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de Valilik, jandarma ve emniyet desteğiyle kırsal alanda patlayıcı madde ve roketatar mermisi ile menfez, büz ve beton bloklar üzerinde deneysel çalışmalar yaptı.

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Terör saldırılarına karşı kalkan olacak! Akademisyenler betonarme sandviç plak geliştirdi

Yapıların durumuna göre farklı kombinasyonlarla dizayn ettikleri plakların patlama sonucu açığa çıkan basınç ve enerjiyi hedef noktadan farklı yöne tahliye ederek, meydana gelebilecek zararı minimuma indirdiğini tespit eden akademisyenler, projeyi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sundu.

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Terör saldırılarına karşı kalkan olacak! Akademisyenler betonarme sandviç plak geliştirdi

Projeye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 720 bin liralık destek sunuldu. Akademisyenler bu destek ile geliştirdikleri plak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.