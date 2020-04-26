Yurt dışından getirilen cep telefonları ile ilgili flaş gelişme! 150 güne çıkarılacak

"CEP TELEFONLARININ KAYIT EDİLMEDEN KULLANIM SÜRESİ UZATILIYOR"

Bu süreçte yurt dışında Kovid-19 ya da başka nedenlerle hayatını kaybeden Türklerin cenazelerinin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun belirlediği şartlarla Türk Hava Yollarınca Türkiye'ye getirilmesinin önünü açtıklarını anımsatan Sırakaya, "Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen SIM kartlı cihazlar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 120 gün olarak belirlenen kayıtsız kullanım süresine, kurum yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda 30 gün daha ilave edilmesi yönünde karar alındı." diye konuştu.