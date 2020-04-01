Telefonunuzdan hemen silin! Google uyardı... Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi gereken uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik uyarılarda bulundu. İşte telefondan silinmesi gereken o uygulamalar... Giriş Tarihi: 01.04.2020 06:59 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 07:00
Telefonunuzdan hemen silin! Google uyardı...
Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.
Telefonunuzdan hemen silin! Google uyardı...
İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...
Telefonunuzdan hemen silin! Google uyardı...
Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
Telefonunuzdan hemen silin! Google uyardı...
Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
Telefonunuzdan hemen silin! Google uyardı...
SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.