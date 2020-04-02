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Dikkat! Telefondaki bu ayarları kapatın...

Akıllı telefon kullananlar için uyarı geldi. Artık günümüzün neredeyse olmazsa olmazı olan akıllı telefonlar doğru kullanıldığında pek çok avantajı da sağlıyor. Ancak telefonlar zamanlar yavaşlama problemi ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu ufak ayarları yaptığınızda telefonunuzda hızlanmayı fark edeceksiniz. İşte telefonunuzu hızlandıracak o ayarlar.

Giriş Tarihi: 02.04.2020 07:02 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 07:02
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Dikkat! Telefondaki bu ayarları kapatın...

Telefonunuz yavaşlıyorsa bu ayarları değiştirerek hızlandırmak mümkün. İşte o ayarlar...

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Dikkat! Telefondaki bu ayarları kapatın...

Şimdi de Genel kısmına dokunun.

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Dikkat! Telefondaki bu ayarları kapatın...

Daha sonra da Arka Planda Uygulama Yenile seçeneğine girin.

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Dikkat! Telefondaki bu ayarları kapatın...

Karşınıza böyle bir ekran gelecek.

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Dikkat! Telefondaki bu ayarları kapatın...

Şimdi de Açık yazan bu kısma dokunun.