Telefon alacaklar dikkat! İşte 2 bin TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar!

Teknoloji devlerinin savaşı sürüyor. En büyük çarpışma ise hiç kuşkusuz ki, telefon üretiminde yaşanıyor. Apple, Huawei, Samsung pazar payının büyük kısmını sahiplense de, Xiaomi yaptığı atakla pazardan payını aldı. Xiaomi'nin pazarda iyi bir yer edinmesinin ise en temel noktası fiyatlardaki uygunluk! Ayrıca Oppo, Samsung ve Huawei de uygun telefonlar üretmeye başladı. Üstelik telefonların standartları da oldukça yükseldi. Yerli üretimde ise Vestel Venüs serisi ile hamleler yapıyor. Yeni yıla yepyeni bir yelefon ile girmek isteyenler için 2 bin TL altına alınabilecek en uygun ve üstün özellikli telefonları derledik. İşte o telefonlar...