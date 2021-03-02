Telefon alacaklar dikkat! En ucuzu 2.003 TL! 2021 Mart akıllı telefon fiyatları: iPhone, Oppo, Samsung, Huawei...

En ucuz akıllı telefon fiyatları, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yeni cep telefonu almak isteyenler vatandaşlar, bütçesine uygun telefon fiyatlarını araştırıyor. Markalar dönem dönem çeşitli kampanyalar sunuyor. Mart ayı itibarıyla güncellenen telefon fiyatlarını sizler için sayfamızda derledik. En uygun cep telefonu modellerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2021 Mart akıllı telefon fiyatları ne kadar? İşte iPhone, Oppo, Samsung, Huawei en uygun cep telefonu modelleri...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 17:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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