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Telefon alacaklar dikkat! En ucuzu 2.003 TL! 2021 Mart akıllı telefon fiyatları: iPhone, Oppo, Samsung, Huawei...

En ucuz akıllı telefon fiyatları, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yeni cep telefonu almak isteyenler vatandaşlar, bütçesine uygun telefon fiyatlarını araştırıyor. Markalar dönem dönem çeşitli kampanyalar sunuyor. Mart ayı itibarıyla güncellenen telefon fiyatlarını sizler için sayfamızda derledik. En uygun cep telefonu modellerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2021 Mart akıllı telefon fiyatları ne kadar? İşte iPhone, Oppo, Samsung, Huawei en uygun cep telefonu modelleri...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 17:55
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Telefon alacaklar dikkat! En ucuzu 2.003 TL! 2021 Mart akıllı telefon fiyatları: iPhone, Oppo, Samsung, Huawei...

Herhangi bir nedenden dolayı telefonunu değiştirmek isteyenler ya da sevdiklerine cep telefonu hediyesi almak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı modelleri araştırıyor. 2021 Mart ayı itibarıyla cep telefonu fiyatlarında değişikliğe gidildi. Düşük bütçeli telefon almak isteyenler için piyasadaki en uygun modelleri derledik. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Telefon alacaklar dikkat! En ucuzu 2.003 TL! 2021 Mart akıllı telefon fiyatları: iPhone, Oppo, Samsung, Huawei...

MART 2021 EN UYGUN AKILLI TELEFON FİYATLARI

En uygun fiyatlı cep telefonu fiyatları ve modelleri şu şekilde:

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Telefon alacaklar dikkat! En ucuzu 2.003 TL! 2021 Mart akıllı telefon fiyatları: iPhone, Oppo, Samsung, Huawei...

General Mobile GM 20 Pro (Çift Hat)
Alışveriş sitelerinde fiyatlar 2.003 liradan başlıyor.
Ortalama fiyat aralığı: 2.050 TL

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Telefon alacaklar dikkat! En ucuzu 2.003 TL! 2021 Mart akıllı telefon fiyatları: iPhone, Oppo, Samsung, Huawei...

Samsung Galaxy M21
Ortalama fiyat aralığı: 2.350 TL

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Telefon alacaklar dikkat! En ucuzu 2.003 TL! 2021 Mart akıllı telefon fiyatları: iPhone, Oppo, Samsung, Huawei...

TCL 10 Plus
Ortalama fiyat aralığı: 2.400 TL

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