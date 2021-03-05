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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonları ilgilendiriyor! Tüm kişisel verileriniz sızdırılıyor! Bu uygulamalar tehlike saçıyor! Hem iOS hem Android... Milyonları ilgilendiriyor! Tüm kişisel verileriniz sızdırılıyor! Bu uygulamalar tehlike saçıyor! Hem iOS hem Android... Bilgisayar, cep telefonu günlük hayatımıza girdiğinden bu yana, birçok uygulama da ön plana çıktı. Sosyal medya, oyun ya da e-kitap gibi birçok başlık altında geliştirilen uygulamalar ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hem Android hem de iOS'ta bulunan binlerce uygulamanın bulut üzerinden bilgileri sızdırdığı iddia edildi. 1.3 milyon uygulamayı inceleyen ABD merkezli bir siber güvenlik şirketi, Android tarafında 11.877, iOS tarafında ise 6.608 uygulama tespit edildiğini duyurdu. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 05.03.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 15:29
iOS'ta uygulamalar Apple tarafından ciddi güvenlik kontrolünden geçiriliyor, risklerin büyük çoğunluğu Android'de görülüyor. Durum her ne kadar böyle olsa da, ABD merkezli güvenlik şirketi Zimperium'un araştırmaları çarpıcı sonuçları beraberinde getirdi. Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının mobil uygulamalar sayesinde birçok bilgisine ulaşabildiği iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akıllı telefonlar hayatımız girdiğinden beri beraberinde binlerce uygulama geliştirildi. Kullanıcının birçok bilgisini çalan uygulamalar da bulunuyor. Bu uygulamaların telefondan hemen silinmesi gerekirken, yapılan bir araştırmaya göre hem Android hem iOS kullanıcılarının bilgilerinin sızdırılmasıyla karşı karşıya kaldığı açıklandı.
ABD merkezli mobil güvenlik şirketi Zimperium, verileri açığa çıkartan ve yanlış yapılandırılmış yaygın bulut hizmetlerini tespit etmek için 1,3 milyondan fazla Android ve iOS uygulamasında otomatik analiz gerçekleştirdi.
BİNLERCE UYGULAMADA BU TEHLİKE VAR
Araştırmacılar, kendi sunucularını çalıştırmak yerine arka tarafta Amazon Web Services, Google Cloud veya Microsoft Azure gibi genel bulut hizmetlerini kullanan yaklaşık 84 bin Android uygulaması ve yaklaşık 47 bin iOS uygulaması buldu.
Araştırmacılar, bu verilerin yüzde 14'ünde (11 bin 877 Android uygulaması ve 6 bin 608 iOS uygulaması) kullanıcıların kişisel bilgilerini, şifrelerini ve hatta tıbbi bilgilerini ifşa eden bilgilere ulaşmayı başardı.