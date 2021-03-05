Milyonları ilgilendiriyor! Tüm kişisel verileriniz sızdırılıyor! Bu uygulamalar tehlike saçıyor! Hem iOS hem Android...

Bilgisayar, cep telefonu günlük hayatımıza girdiğinden bu yana, birçok uygulama da ön plana çıktı. Sosyal medya, oyun ya da e-kitap gibi birçok başlık altında geliştirilen uygulamalar ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hem Android hem de iOS'ta bulunan binlerce uygulamanın bulut üzerinden bilgileri sızdırdığı iddia edildi. 1.3 milyon uygulamayı inceleyen ABD merkezli bir siber güvenlik şirketi, Android tarafında 11.877, iOS tarafında ise 6.608 uygulama tespit edildiğini duyurdu. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 15:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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