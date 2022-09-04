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Teknofest Karadeniz'e son günde ziyaretçi akını! Vatandaşlardan Kızılelma ve Hürjet'e yoğun ilgi

T3 Vakfı tarafından 5.'si düzenlenen Teknofest, ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz'e son günde de yoğun ilgi var. Festivali ilk 5 günde 650 bin kişi ziyaret etti. Vatandaşlar özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Kızılelma insansız hava uçağı ve Hürjet'e yoğun ilgi gösterdi.

Giriş Tarihi: 04.09.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 16:46
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Teknofest Karadeniz’e son günde ziyaretçi akını! Vatandaşlardan Kızılelma ve Hürjet’e yoğun ilgi

Teknofest Karadeniz'i ilk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin, dördüncü gün 105 bin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği beşinci günde ise 220 bin kişi ziyaret eti. Festivali ilk 5 günde toplam 650 bin kişi ziyaret etti.

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Teknofest Karadeniz’e son günde ziyaretçi akını! Vatandaşlardan Kızılelma ve Hürjet’e yoğun ilgi

Festivale olan ilgi son günün Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle de yoğun oldu.

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Teknofest Karadeniz’e son günde ziyaretçi akını! Vatandaşlardan Kızılelma ve Hürjet’e yoğun ilgi

Samsun'dan ve çevre illerden gelen on binlerce kişi yerli ve milli teknoloji hamlelerinin görmek için festival alanına akın etti.

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Teknofest Karadeniz’e son günde ziyaretçi akını! Vatandaşlardan Kızılelma ve Hürjet’e yoğun ilgi

Vatandaşlar özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Kızılelma insansız hava uçağı ve Hürjet'e yoğun ilgi gösterdi.

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Teknofest Karadeniz’e son günde ziyaretçi akını! Vatandaşlardan Kızılelma ve Hürjet’e yoğun ilgi

Festivale son gün gelme fırsatı yakalayan vatandaşlar, "İşlerimiz dolayısıyla son gün gelebildik. Çok kalabalık bir ortam var. Buraya geldiğimiz, milli teknoloji ürünlerini gördüğümüz için çok mutluyuz. Yanımızda çocuklarımızı getirdik onlar da gördüklerinden çok memnun kaldılar" ifadelerini kullandılar.