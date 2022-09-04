04 Eylül 2022, Pazar
Teknofest Karadeniz'e son günde ziyaretçi akını! Vatandaşlardan Kızılelma ve Hürjet'e yoğun ilgi
T3 Vakfı tarafından 5.'si düzenlenen Teknofest, ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Karadeniz'e son günde de yoğun ilgi var. Festivali ilk 5 günde 650 bin kişi ziyaret etti. Vatandaşlar özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Kızılelma insansız hava uçağı ve Hürjet'e yoğun ilgi gösterdi.
Giriş Tarihi: 04.09.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 16:46
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