Teknofest Karadeniz’e son günde ziyaretçi akını! Vatandaşlardan Kızılelma ve Hürjet’e yoğun ilgi

Teknofest Karadeniz'i ilk gün 110 bin, ikinci gün 95 bin, üçüncü gün 120 bin, dördüncü gün 105 bin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geldiği beşinci günde ise 220 bin kişi ziyaret eti. Festivali ilk 5 günde toplam 650 bin kişi ziyaret etti.