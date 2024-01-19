TCG DERYA ÖZELLİKLERİ | Donanma ve TSK'nın Milli Gururu TCG Derya gemisinin A'dan Z'ye detayları! İşte uzunluğu, menzili, radarı, kalkış süresi...
Mavi Vatan için gurur günü yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TCG Derya ile kavuşacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na katılacak olan TCG Derya, TCG Anadolu'nun ardından Türk donanmasının envanterine katılacak en büyük gemi olma özelliğini taşıyor. İşte milli gururumuz hakkında A'dan Z'ye merak edilenler...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2024
16:51 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
16:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Yalova'nın Altınova ilçesinde gerçekleşen TCG Derya'nın teslim törenine katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ikinci en büyük gemisi olma özelliğini taşıyan bu muazzam gemiyi hizmete aldı. TCG Derya, donanmanın gücüne güç katacak ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini artırarak stratejik öneme sahip bir varlık olacak. Peki TCG Derya'nın özellikleri neler?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde inşa edilen ve testleri başarıyla tamamlanan TCG Derya, bugün düzenlenen olan törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle deniz kuvvetlerinin hizmetine sunulan TCG Derya, yüzer birliklerin operasyonel kabiliyetini artıracak.
Gemide, akaryakıt ve su ikmallerinin yanı sıra helikopter yakıtı dahil olmak üzere çeşitli lojistik destekler denizde süratli bir şekilde gerçekleştirilebilecek.
TCG Derya, 199,9 metre uzunluğunda, 24,4 metre genişliğinde olup, 9 bin ton dizel, bin ton jet yakıtı, bin 200 ton su ve 400 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahiptir.
Ayrıca gemide insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının bakım ve onarımları da gerçekleştirilebilecek. Bu teslimat, Türkiye'nin savunma sanayisindeki güçlü ilerlemesini ve deniz gücünü artırma çabalarını bir kez daha gözler önüne sermektedir.