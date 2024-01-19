TCG DERYA ÖZELLİKLERİ | Donanma ve TSK’nın Milli Gururu TCG Derya gemisinin A’dan Z’ye detayları! İşte uzunluğu, menzili, radarı, kalkış süresi...

Ayrıca gemide insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının bakım ve onarımları da gerçekleştirilebilecek. Bu teslimat, Türkiye'nin savunma sanayisindeki güçlü ilerlemesini ve deniz gücünü artırma çabalarını bir kez daha gözler önüne sermektedir.