TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'Kaan' açıklaması! Tarih verdi

"ÇOK YAKIN"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, "Herkes KAAN'ın kanatlanacağı tarihi duymak istiyor, ne durumdayız hocam ?" sorusu üzerine Kotil, "Yer testleri yapıyoruz. Yakın" dedi. Bakan Kacır'ın "Yakın mı çok mu yakın" şeklindeki sorusuna ise Kotil, "Çok yakın" diye karşılık verdi.