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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den 'Kaan' açıklaması! Tarih verdi

Türkiye Savunma Sanayii'nde adeta şaha kalktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini "KAAN" olarak açıkladığı Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı, Türk havacılığına yeni bir boyut getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, 9. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni gerçekleştirildi. Törende ödül alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Bakan Kacır'ın, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN'ın son durumu hakkında yönelttiği soruya, "Yer testleri yapıyoruz. Yakın" şeklinde cevap verdi.

Giriş Tarihi: 27.01.2024 20:52 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 21:16
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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den ’KAAN’ için tarih verdi

2023 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Kocaeli'de gerçekleştirildi.

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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den ’KAAN’ için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'nde dereceye giren işletme ve kurumlara ödülleri taktim edildi. Gebze ilçesi Bilişim Vadisinde düzenlenen programda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Süreç İyileştirme Kategorisinde birincilik ödülü aldı.

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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den ’KAAN’ için tarih verdi

Temel Kotil, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den ’KAAN’ için tarih verdi

"ÇOK YAKIN"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, "Herkes KAAN'ın kanatlanacağı tarihi duymak istiyor, ne durumdayız hocam ?" sorusu üzerine Kotil, "Yer testleri yapıyoruz. Yakın" dedi. Bakan Kacır'ın "Yakın mı çok mu yakın" şeklindeki sorusuna ise Kotil, "Çok yakın" diye karşılık verdi.

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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den ’KAAN’ için tarih verdi

TASARIM ÖZELLİKLERİ

Uçağın birebir ölçülerde hazırlanan maketi ilk defa 2019 Paris Havacılık Fuarı'nda kamuoyuna tanıtılmıştır. Haziran 2021'de ise Türk Hava Kuvvetleri'nin basına yaptığı sunumda MMU'nun tasarım özellikleri ve ihtiyaçları açıklanmıştır: