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Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi listeye giremedi! En uzun şarjı giden akıllı telefon modelleri listesini 3 marka kapladı
Şarjı en uzun giden telefon modelleri belli oldu. Yoğun kullanımda birçok akıllı telefon şarjı tükenerek kullanıcılarını yarı yolda bırakıyor. Bazı kullanıcılar ise bu durumla karşı karşıya kalmamak için güçlü bataryaya sahip telefon modellerini tercih ediyor. İşte şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri…
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:20Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 11:23