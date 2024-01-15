Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi listeye giremedi! En uzun şarjı giden akıllı telefon modelleri listesini 3 marka kapladı

Şarjı en uzun giden telefon modelleri belli oldu. Yoğun kullanımda birçok akıllı telefon şarjı tükenerek kullanıcılarını yarı yolda bırakıyor. Bazı kullanıcılar ise bu durumla karşı karşıya kalmamak için güçlü bataryaya sahip telefon modellerini tercih ediyor. İşte şarjı en uzun giden akıllı telefon modelleri…

Günümüzde akıllı telefonlar günlük hayatı kolaylaştıracak birçok özelliği kullanıcılarına en iyi şekilde sunmayı hedefliyor. Lakin söz konusu güçlü özellikleri yerinde ve zamanında kullanabilmek için bu cihazlarda batarya performansı en önemli argümanlardan biri haline dönüşüyor. Yeni telefon satın alacak kullanıcılar işletim sistemi ve kamera performansının yanı sıra gün içerisinde işlerin yarım kalmaması için batarya performansına da dikkat ediyor. Bilindiği üzere bazı akıllı telefonlar güçlü işletim sistemine sahip olmalarına rağmen yoğun kullanımda bataryaları ne yazık ki bir günü doldurmadan tükeniyor. En iyi akıllı telefonları belirlemek için çeşitli testler gerçekleştiren DXOMARK ise şarjı en uzun giden Android modellerini sıraladı. İşte merak edilen o modeller…

ŞARJI EN UZUN GİDEN ANDROİD AKILLI TELEFON MODELLERİ