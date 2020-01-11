"Tankların gözünü" yerlileştirdi! Göreve başladılar...

DIGITEST Savunma ve Havacılık Genel Müdürü Sefer Erseven, AA muhabirine, 2002 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulduklarını söyledi. Son 12 yıldır savunma sanayisine yönelik ürün ve hizmetler geliştirdiklerini ifade eden Erseven, "Ağırlıklı olarak atış kontrol sistemlerinin millileştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Türkiye'de üretilmesi zor olan, üretilmemiş ya da tedarikinde zorluk çekilen ürünleri yerli ve milli olarak tasarlayıp üretiyoruz." dedi.