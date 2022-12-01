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Haberler Galeri Spotify 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped özeti nedir, nasıl bakılır? Spotify Wrapped gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?

Spotify 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped özeti nedir, nasıl bakılır? Spotify Wrapped gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?

Hemen hemen her akıllı telefon kullanıcısınında bulunan spotify uygulamasının her yıl düzenli olarak patylaştığı spotify wrapped özeti çıktı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulama her bir kişi üzerinden özelleştirerek kişilerin o yıl içerisinde en çok dinlediği şarkıları, sanatçıları, müzik türlerini vs. derliyor. Peki spotify wrapped özeti nedir, nasıl bakılır? Spotify Wrapped gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 12:26
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Spotify 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped özeti nedir, nasıl bakılır? Spotify Wrapped gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?

Spotify Wrapped özetine nasıl bakılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Tüm dünyada sevilen ve milyonlarca kişinin yakından takip ettiği spotify wrapped 2022 yılı özeti yayınlandı. Kullanıcılar arama motorlarında, "Spotify wrapped özeti nedir?", "Spotify 2022 özetine nasıl baklılır?" sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Spotify 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped özeti nedir, nasıl bakılır? Spotify Wrapped gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?

2022 SPOTIFY ÖZETİ YAYIMLANDI!

Her yıl Spotify uygulamasında kullanıcıların bir yıl boyunca dinledikleri şarkılar, albümler, sanatçılar vs. baz alınarak kişilerin yılın en'leri şeçiliyor. Spotify resmi Twitter hesabından 2022 yılı özetini şu şekilde duyurdu:

"2022 Özetin burada, sen neredesin? #SpotifyWrapped https://spoti.fi/3gTretz Bu arada uygulamanı güncellemeyi unutma."

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Spotify 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped özeti nedir, nasıl bakılır? Spotify Wrapped gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?

NASIL BAKILIR?

Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2022" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor. Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2022 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

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Spotify 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped özeti nedir, nasıl bakılır? Spotify Wrapped gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?

SPOTİFY 2022 TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENENLERİ

Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı: UZI

En çok dinlenen şarkı: Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN)

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Spotify 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped özeti nedir, nasıl bakılır? Spotify Wrapped gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?

En çok dinlenen albüm: El Chavo

2022'de Spotify'da en çok dinlenen kadın sanatçısı: Sezen Aksu

En çok dinlenen grup: Duman