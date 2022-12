Spotify 2022 ÖZETİ | Spotify Wrapped özeti nedir, nasıl bakılır? Spotify Wrapped gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?

Hemen hemen her akıllı telefon kullanıcısınında bulunan spotify uygulamasının her yıl düzenli olarak patylaştığı spotify wrapped özeti çıktı. Milyonlarca kullanıcısı bulunan uygulama her bir kişi üzerinden özelleştirerek kişilerin o yıl içerisinde en çok dinlediği şarkıları, sanatçıları, müzik türlerini vs. derliyor. Peki spotify wrapped özeti nedir, nasıl bakılır? Spotify Wrapped gözükmüyor sorunu nasıl çözülür?