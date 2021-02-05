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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıllı telefon kullananlar dikkat! Kritik uyarı geldi: Bu uygulamaları hemen silin Akıllı telefon kullananlar dikkat! Kritik uyarı geldi: Bu uygulamaları hemen silin Akıllı telefon kullananlara Google'dan kritik uyarı geldi. Çoğu kişinin bilmeden cep telefonlarına ücretsiz olarak yükledikleri uygulamalar tehlike saçıyor. Google milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. İşte Google'in kullanıcıları uyardığı o uygulamalar... Giriş Tarihi: 05.02.2021 06:34
Son zamanlarda herkes akıllı telefon kullanırken, Google'dan ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan hemen silin" şeklinde uyarı yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...
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