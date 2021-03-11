Son dakika! Türk bilim insanları icat etti! Kovid-19 virüsünü yüzde 99,9 öldürüyor

"7 MİLYAR VİRÜS GÖNDERDİK, YÜZDE 99,9'UNU ÖLDÜRDÜ"

Havali kalitesinin uzmanlık alanları olduğunu aktaran Korkmaz, korona virüs pandemisi sonrası harekete geçtiklerini söyledi. Korkmaz, 4 ay önce Sağlık Bakanlığına ruhsatlandırma için başvurduklarını ve onay beklediklerini belirtti. Korkmaz, "Türk Patent Kurumuna başvurumuzu yaptık, daha sonra onay için test yapmamız gerekiyordu.

Bakanlığın ilgili birimleriyle görüştük. Türkiye'de akredite olmuş aynı zamanda da Sağlık Bakanlığının onayladığı laboratuvarlarda test yapmak için girişimlerde bulunduk ancak alt yapı uygun değildi. Ardından gerekli alt yapıyı oluşturup bakteri testimizi yaptık. 7 milyar göndermiş olduğumuz virüs miktarının yüzde 99,9'unu öldürdü. İkinci bir test daha yaptık, orada da virüsün 99.21'ini etkisiz hale getirdik" diye konuştu.



