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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Facebook CEO'su Zuckerberg'ten ışınlanma açıklaması! Mark tarih verdi Facebook CEO'su Zuckerberg'ten ışınlanma açıklaması! Mark tarih verdi
Tartışmaların odağındaki Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yaptığı ışınlanma açıklamasıyla gündeme oturdu. Teknolojinin ışınlanma evresine geldiğini işaret eden Zuckerberg, "10 sene içinde toplantılara 'ışınlanarak' gideceksiniz" dedi.
Giriş Tarihi: 11.03.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 13:47
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg milyonlarca insanın merak ettiği ışınlanma teklonojisinin hayatımızla buluşacağı tarihi açıklayarak, " 10 sene içinde toplantılara "ışınlanarak" gideceksiniz" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mark Zuckerberg, The Information'a verdiği röportajda "Sosyal deneyimlerin kutsal kasesi, bir başkasıyla birlikte bulunduğunuz hissini verebilmesinde yatıyor" dedi. Zuckerberg, geleceğin enformasyon platformunun sanal gerçeklik olacağını ve bu kapsamda artırılmış ve sanal gerçekliğe yatırım yapmanın mantıklı olduğuna inandığını söyledi.
"UÇAKLAR, ARABALAR DEVAM EDECEK" "2021'deyiz, bitleri (veri depolamada en küçük dosya birimi) hareket ettirmek atomu hareket ettirmekten çok daha kolay" diyen Zuckerberg, "Tabii ki arabalar, uçaklar, tüm bunlar var olmaya devam edecek. Oysa daha fazla ışınlama gerçekleştirdiğimizde sadece yolculuğu ve bireysel olarak bizi yavaşlatan türden şeyleri kişisel olarak ortadan kaldırmakla kalmıyoruz, bunun aynı zamanda toplum ve genel bakımdan gezegen için de daha iyi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı TOPLANTILARA IŞINLANARAK GİDİŞ Zuckerberg, sanal gerçekliğe geçişin, dünya için de iyi olacağını, karbon salınımının ciddi oranda azalabileceğinin altını çizdi. Zuckberg açıklamasında "10 sene içinde toplantılara "ışınlanarak" gideceksiniz" diye konuştu. "O AŞAMAYA VARMAYI ÇOK İSTİYORUM" Sanal gerçekliğin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Zuckerberg, geliştiricileri cezbetmesi için büyük 10 milyon aktif kullanıcıya sahip olması ve büyük bir pazar haline gelmesi gerektiğini ifade etti.