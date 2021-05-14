HaberlerGaleriSon dakika | Kritik gün geldi çattı! WhatsApp'ın verdiği süre yarın doluyor! Peki yarından sonra ne olacak? İşte yanıtı
Son dakika | Kritik gün geldi çattı! WhatsApp'ın verdiği süre yarın doluyor! Peki yarından sonra ne olacak? İşte yanıtı
Son dakika haberi...WhatsApp'ın kullanıcılara verdiği son süre yarın doluyor. Şirket hakkında daha önce inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Rekabet Kurumu da böylece 15 Mayıs tarihini beklemeye başladı. KVKK, bu tarihte şirketin geri adım atmaması halinde kişisel verilerin korunması amacıyla yaptırımları devreye sokacak. Vatandaşların en çok merak ettiği soru yanıtını buluyor "Sözleşmeyi onaylamayan WhatsApp kullanamayacak mı?"
Giriş Tarihi: 14.05.2021 18:32Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 18:32