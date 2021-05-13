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WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi ne zaman bitiyor? Gizlilik Sözleşmesi ne oldu, son durum nedir?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum nedir? WhatsApp'ın güncellediği gizlilik sözleşmesi için süre uzatılmıştı. Sözleşme haberlerinin çıkmasının ardından milyonlarca kullanıcı başka uygulamalara yönelmişti. Sözleşmeyi onaylamayanların uygulamayı kullanamayacağı duyurulmuştu. Peki, WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi ne zaman bitiyor? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi ne oldu, son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 17:37
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WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi ne zaman bitiyor? Gizlilik Sözleşmesi ne oldu, son durum nedir?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi ne oldu? 4 Ocak'ta yeni gizlilik sözleşmesini sunan WhatsApp, 8 Şubat'a kadar sözleşmeyi kabul etmeyenlerin uygulamayı bir daha kullanamayacağı bildirilmişti. Ancak gelen tepkiler üzerinde WhatsApp uygulama mağazalarında kan kaybedince bu süreyi uzattı. Şimdi ise gözler sözleşmenin biteceği tarihe çevrildi. Peki, WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi ne zaman bitiyor? Gizlilik Sözleşmesi ne oldu, son durum nedir? İşte merak edilenler...

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WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi ne zaman bitiyor? Gizlilik Sözleşmesi ne oldu, son durum nedir?

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için onay süresi 15 Mayıs'ta sona erecek. Bu sözleşmeyi onaylamayan kullanıcılar uygulamayı kullanamayacak. 15 Mayıs'a kadar yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar, kısa bir süre mesaj ve arama bildirimleri almaya devam edecek ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyecek.

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WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi ne zaman bitiyor? Gizlilik Sözleşmesi ne oldu, son durum nedir?

120 GÜN PASİF KALACAK

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar WhatsApp tarafından 120 gün boyunca 'pasif' olarak nitelendirilecek. Bu süre zarfında kullanıcılar yazışmalarını yedekleyebilecek. Fakat kullanıcılar, 120 gün boyunca kararından vazgeçerek yeni gizlilik sözleşmesini onaylayabilecek ve WhatsApp'ı eskisi gibi kullanmaya devam edebilecek.

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WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi ne zaman bitiyor? Gizlilik Sözleşmesi ne oldu, son durum nedir?

15 MAYIS'TA SONA ERECEK

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığı olduğunu belirterek, yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurdu.

WhatsApp, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine yeni bir açıklama yaptı.

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WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi ne zaman bitiyor? Gizlilik Sözleşmesi ne oldu, son durum nedir?

Uygulamanın son güncellemesiyle ilgili kafa karışıklığı olduğuna işaret edilen açıklamada, endişeye neden olan birçok yanlış bilgi olduğunu ve herkesin uygulamanın ilkeleri ile gerçeklerini anlamasına yardımcı olmak istedikleri belirtildi.

Açıklamada, kişisel görüşmelerin her zaman uçtan uca şifreleme ile korunduğu vurgulanarak, ne WhatsApp ne de Facebook'un özel mesajları göremediği kaydedildi.