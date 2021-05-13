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WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi ne zaman bitiyor? Gizlilik Sözleşmesi ne oldu, son durum nedir?
WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum nedir? WhatsApp'ın güncellediği gizlilik sözleşmesi için süre uzatılmıştı. Sözleşme haberlerinin çıkmasının ardından milyonlarca kullanıcı başka uygulamalara yönelmişti. Sözleşmeyi onaylamayanların uygulamayı kullanamayacağı duyurulmuştu. Peki, WhatsApp ne zaman kapanacak? WhatsApp sözleşmesi ne zaman bitiyor? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi ne oldu, son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 17:37Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 17:37