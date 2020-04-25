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WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik! Silinen mesajlar...

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp ile ilgili vatandaşların merak ettiği özelliklere her geçen günü yenileri ekleniyor. Cep telefonu kullanan hemen hemen herkes tarafından kullanılan uygulama ile ilgili en çok merak edilen şey ise silinen mesajların nasıl okunacağı. WhatsApp'ta silinen mesajların okunması mümkün mü? WhatsApp'ta silinen mesajların okunmadığı zannediliyor ancak bazı yöntemlerle WhatsApp'ta silinen mesajlar rahatlıkla okunabiliyor.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 12:08
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WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik! Silinen mesajlar...

WHATSAPP NEDİR?

WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden! WhatsApp kullanabilmeniz için telefonunuzun internete bağlı olması gerektiğinden ya kablosuz ağa bağlanmanız ya da bir mobil internet paketi almış olmanız gerekiyor.

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WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik! Silinen mesajlar...

WhatsApp kullanabilmeniz için mesajlaşacak arkadaşınızın da WhatsApp kullanması gerekiyor. Böylelikle sınırsız mesajlaşmak, resim, video ve ses kaydı göndermek ve ücretsiz telefonla görüşmekmümkün. Dünyanın neresinde olursanız olun internet bağlantınızın olduğu her yerden sevdiklerinizle mesajlaşmak, çektiğiniz fotoğrafları veya videoları gönderebilmek varken neden yapmayasınız?

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WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik! Silinen mesajlar...

İşte Whatsapp'ta silinen mesajları okuma yöntemi ve Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri...

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WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik! Silinen mesajlar...

Whatsapp Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.

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WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik! Silinen mesajlar...

Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.