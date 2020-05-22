Son dakika haberi: BMC Tulga göreve hazır! Başkan Erdoğan test etmişti | Teknoloji haberi

BMC'nin zırhlısı Tulga'dan önemli bir haber geldi. Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, ülke için sınıfında ilk olan zırhlı pikap aracı Tulga'yı talepler doğrultusunda geliştirerek seri üretime hazır hale getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen aracı kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 09:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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