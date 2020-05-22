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Haberler Galeri Son dakika haberi: BMC Tulga göreve hazır! Başkan Erdoğan test etmişti | Teknoloji haberi

Son dakika haberi: BMC Tulga göreve hazır! Başkan Erdoğan test etmişti | Teknoloji haberi

BMC'nin zırhlısı Tulga'dan önemli bir haber geldi. Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, ülke için sınıfında ilk olan zırhlı pikap aracı Tulga'yı talepler doğrultusunda geliştirerek seri üretime hazır hale getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen aracı kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 09:51
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Son dakika haberi: BMC Tulga göreve hazır! Başkan Erdoğan test etmişti | Teknoloji haberi

Güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli ve milli çözümler geliştirmek için çalışmalar yürüten BMC, iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak zırhlı pikap üretti. Araç ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Eylül 2019'da BMC'nin İzmir'deki fabrikasını ziyaretinde ortaya çıktı.

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Son dakika haberi: BMC Tulga göreve hazır! Başkan Erdoğan test etmişti | Teknoloji haberi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçen yıl düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen aracı kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.

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Son dakika haberi: BMC Tulga göreve hazır! Başkan Erdoğan test etmişti | Teknoloji haberi

Araç, geçen sürede güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda pek çok açıdan geliştirildi. Performansı yukarı çekilen, yeni donanımlar eklenen pikap araç, nihai tasarımıyla seri üretime hazır hale getirildi.

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Son dakika haberi: BMC Tulga göreve hazır! Başkan Erdoğan test etmişti | Teknoloji haberi

Araç son hali ve kamuflajlı boyamasıyla Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ve emniyet görevlilerine sunuldu.

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Son dakika haberi: BMC Tulga göreve hazır! Başkan Erdoğan test etmişti | Teknoloji haberi

FARKLI GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLECEK

İlk olarak güvenlik güçleri için zırhlı pikap olarak tasarlanan ve yaklaşık 2,5 yıllık bir çalışmayla son haline getirilen aracın, toplamda 7 versiyonunun olması planlanıyor.