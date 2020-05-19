İşte Türkiye'nin 2023 silahları! Dünya bu listeyi heyecanla takip ediyor

Türkiye 2023 hedeflerine doğru giderken, askeri teknolojide geliştirilen yerli ve milli silahlar büyük ilgi gördü. Bölgesinde en çok sözü dinlenen ülkelerinden biri olan Türkiye'nin yerli ve milli silahları, dünya çapında tanınan markaların başında geliyor. Helikopter, piyade tüfeği, füze, İHA, SİHA ve birçok kalemde kendi silahını üreten Türkiye'ye diğer ülkelerden sipariş yağmuru yağıyor. Sınıfının en önemli silahları arasında olan milli silahlarımızın etkileyici performansı, başta ABD olmak üzere diğer silah üretici ülkelerin gündeminde. İşte Türkiye 2023 silahlarına ilişkin geliştirilen yerli ve milli silahları...