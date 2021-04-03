03 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika | Süpersonik uçak için tarih verildi! Görülmemiş özellikleri olacak! Diğerlerinde bu teknoloji yok

Son dakika | Süpersonik uçak için tarih verildi! Görülmemiş özellikleri olacak! Diğerlerinde bu teknoloji yok

ABD'li bir firma, saatte 2 bin 205 kilometre hıza kadar ulaşabilen süpersonik uçak için tarih verdi. 2030 yılını işaret eden firma yapacakları uçağı 'alaca doğan' kuşundan esinlenerek tasarlandığını ifade etti. Görülmemiş özelliklere sahip olacağı iddia edilen süpersonik uçakta, diğerlerinde olmayan teknoloji kullanılacak. İşte görüntüsüyle görenlerde büyük merak uyandıran uçağın tasarımı...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 14:10
  • 1
  • 114
Son dakika | Süpersonik uçak için tarih verildi! Görülmemiş özellikleri olacak! Diğerlerinde bu teknoloji yok
ABD’de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri, Air Force One ABD başkanlık uçağının yerini alacak süpersonik uçak geliştiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 114
Son dakika | Süpersonik uçak için tarih verildi! Görülmemiş özellikleri olacak! Diğerlerinde bu teknoloji yok
2030 yılında kullanıma hazır olması planlanan uçağın saatte 2 bin 205 kilometre hıza ulaşabildiği ifade edildi.
  • 3
  • 114
Son dakika | Süpersonik uçak için tarih verildi! Görülmemiş özellikleri olacak! Diğerlerinde bu teknoloji yok
Çit motorlu olarak tasarlanan uçakta 31 yolcu kapasitesi olacağı belirtildi.
  • 4
  • 114
Son dakika | Süpersonik uçak için tarih verildi! Görülmemiş özellikleri olacak! Diğerlerinde bu teknoloji yok

"GÖRÜLMEMİŞ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK"
Exosonic'da görev yapan tasarımcı Stephanie Chahan, "Yapılan bu konseptle şu anda kullanılan uçaklarda olmayan teknolojileri uygulamayı planlıyoruz" dedi.

  • 5
  • 114
Son dakika | Süpersonik uçak için tarih verildi! Görülmemiş özellikleri olacak! Diğerlerinde bu teknoloji yok
Chahan, uçağın dünyadaki en hızlı kuşlardan biri olarak ifade edilen 'alaca doğan' kuşundan esinlenerek tasarlandığını ifade etti.