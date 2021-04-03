Son dakika | Süpersonik uçak için tarih verildi! Görülmemiş özellikleri olacak! Diğerlerinde bu teknoloji yok

ABD'li bir firma, saatte 2 bin 205 kilometre hıza kadar ulaşabilen süpersonik uçak için tarih verdi. 2030 yılını işaret eden firma yapacakları uçağı 'alaca doğan' kuşundan esinlenerek tasarlandığını ifade etti. Görülmemiş özelliklere sahip olacağı iddia edilen süpersonik uçakta, diğerlerinde olmayan teknoloji kullanılacak. İşte görüntüsüyle görenlerde büyük merak uyandıran uçağın tasarımı...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 14:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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