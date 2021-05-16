Değişen ayarı düzeltmek için koşullar... WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi bitenlere ne olacak? WhatsApp ne zaman kapanacak?

WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi bitenlere ne olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona erdi. Şirketten yapılan ilk açıklamada bu tarihten sorna yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesaplarının önce askıya alınacağı ardından silineceği yönündeydi. İşte, WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi bitenlere ne olacak? WhatsApp ne zaman kapanacak?