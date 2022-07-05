Sivas'ta "yerli alaşım" hamlesi: Savunma, havacılık ve medikal sektörü için...
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) İleri Alaşımlar Üretim Merkezi'nde, savunma, havacılık ve medikal sektörünün ihtiyaç duyduğu alaşımların katı formlarda ve metal toz halinde endüstriyel üretimine başlandı.
Giriş Tarihi: 05.07.2022
22:36 Güncelleme Tarihi: 05.07.2022
22:39
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı" kapsamında sağlanan 6 milyon 250 bin liralık fonla 2020'de kurulumuna başlanan merkez, SBTÜ bünyesinde faaliyete geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki merkezde, başta savunma sanayisi olmak üzere, havacılık endüstrisi ve medikal sektörün ihtiyaç duyduğu titanyum, demir, bor, nikel ve kobalt esaslı alaşımların katı formlarda ve metal toz halinde üretimi başarıyla gerçekleştirildi.
SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, yaptığı açıklamada özellikle savunma sanayisinde ihtisaslaşmaya çalışan bir üniversite olduklarını söyledi.
Saha ziyaretleri sırasında savunma şirketleriyle yapılan görüşmelerde eklemeli imalatın en önemli problemlerinden birinin toz metal olduğunu öğrendiklerini anlatan Kul, "Hem bunun fiyatının yüksek olması hem de yurt dışına bağımlılık büyük bir problem olarak belirtildi. Biz de bu problemi çözmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na başvurduk ve projemize 2020'de 6 milyon 250 bin liralık bir fon sağlanmasının ardından çalışmalara başladık." dedi.
DENEME ÜRETİMİNDEYKEN 2 TONLUK SİPARİŞ TEKLİFİ GELDİ
Kul, deneme üretimlerinden çok kaliteli sonuçlar aldıklarını belirterek "Elde edilen ürünler özel sektörlerle paylaşıldığında çok heyecanlandılar. Hatta İstanbul'dan bir iş adamı geldi ve 2 tonluk siparişi hemen vermek istediğini belirtti. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca sadece savunma sanayisinde değil medikal sanayisinde de eklemeli imalat kullanılıyor. Yani medikal sektörün ihtiyaç duyduğu ham maddeler de burada üretilmiş olacak. Ayrıca bu şirketler vasıtasıyla ihracat da gerçekleştirilmiş olacak." diye konuştu.