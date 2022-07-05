Sivas'ta "yerli alaşım" hamlesi: Savunma, havacılık ve medikal sektörü için...

Saha ziyaretleri sırasında savunma şirketleriyle yapılan görüşmelerde eklemeli imalatın en önemli problemlerinden birinin toz metal olduğunu öğrendiklerini anlatan Kul, "Hem bunun fiyatının yüksek olması hem de yurt dışına bağımlılık büyük bir problem olarak belirtildi. Biz de bu problemi çözmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezleri Destekleme Programı'na başvurduk ve projemize 2020'de 6 milyon 250 bin liralık bir fon sağlanmasının ardından çalışmalara başladık." dedi.