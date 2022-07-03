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Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar! Yerli ve milli silahlar nasıl üretiliyor?

Türk Savunma Sanayii, geleceğin muharebe sahasında oyun değiştirecek yerli ve milli ürünler geliştiriyor. Peki, Mehmetçiğin kullandığı yerli ve milli silahlar nasıl üretiliyor? Hangi ülkelere ihracat yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı. Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı M. Nuri Kızıltan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kızıltan, "80'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

A Haber
Giriş Tarihi: 03.07.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022 11:07
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Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar! Yerli ve milli silahlar nasıl üretiliyor?

Tasarlayan, üreten, dünyanın dört bir yanına ihraç eden Türk Savunma Sanayii günden güne büyüyor.

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Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar! Yerli ve milli silahlar nasıl üretiliyor?

Hedeflerinden şaşmayan yerli ve milli silahlar nasıl üretiliyor?

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Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar! Yerli ve milli silahlar nasıl üretiliyor?

A Haber muhabiri Rıfat Fırat, Düzce'deki Sarsılmaz fabrikasından detayları aktardı.

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Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar! Yerli ve milli silahlar nasıl üretiliyor?

"Çarklar Dönüyor" programında Türkiye'nin yerli ve milli silahları mercek altına alındı.

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Türkiye’nin gücüne güç katan milli silahlar! Yerli ve milli silahlar nasıl üretiliyor?

Zırhlı muharebe araçları, uçaklar, helikopterler, roketler ve güdümlü füzeler…