Siber güvenlik maliyeti 100 milyar doları aşacak!

Şirketler, doğrudan tedarik zincirlerini ya da hassas verileri hedefleyen ve bunu yaparken yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi yüksek teknolojiler kullanan organize yapılar tarafından tehdit ediliyor. Büyüyen risklerle mücadele etmek ve şirketlerin siber dayanıklılığını artırmak için geliştirilebilecek beceriler arasında sıfır güven mimarisi öne çıkıyor. 'Asla güvenme, sürekli doğrula' yaklaşımını benimseyen sıfır güven çözümleri, son yıllarda dağıtık işgücüne ve bulutta depolanan verilere güvenli uzaktan erişimin en çok tercih edilen yolu haline geldi" ifadelerini kullandı.