Siber güvenlik maliyeti 100 milyar doları aşacak!

Sürdürülebilir büyüme için dijital dönüşümün önemini fark eden iş dünyası, son yıllarda teknoloji yatırımlarına hız kazandırdı. İş süreçlerinin dijital ortamlara taşınmasıyla da büyük operasyonlar bulut platformlarında yürütülmeye başlandı. Bu da şirketlerin güvenlik zafiyetlerini artırdı. Küresel danışmanlık şirketi McKinsey'in son yayımladığı "Siber Güvenlik Trendleri" başlıklı çalışmada, siber güvenlik hizmetlerine yapılan harcamaların 2025'e kadar 100 milyar doları aşacağı belirtilirken, şirketlerin siber risklerini yönetmekte eksik kaldığı vurgulandı.