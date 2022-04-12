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Siber güvenlik maliyeti 100 milyar doları aşacak!

Sürdürülebilir büyüme için dijital dönüşümün önemini fark eden iş dünyası, son yıllarda teknoloji yatırımlarına hız kazandırdı. İş süreçlerinin dijital ortamlara taşınmasıyla da büyük operasyonlar bulut platformlarında yürütülmeye başlandı. Bu da şirketlerin güvenlik zafiyetlerini artırdı. Küresel danışmanlık şirketi McKinsey'in son yayımladığı "Siber Güvenlik Trendleri" başlıklı çalışmada, siber güvenlik hizmetlerine yapılan harcamaların 2025'e kadar 100 milyar doları aşacağı belirtilirken, şirketlerin siber risklerini yönetmekte eksik kaldığı vurgulandı.

Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:44
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Siber güvenlik maliyeti 100 milyar doları aşacak!

Dijital dönüşüm yatırımları uzaktan çalışmayı daha verimli hale getirmek ve müşteri deneyimini iyileştirmek için artarken, siber güvenlik başlığı da şirketlerin risk ajandalarında önemli bir yer edindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Siber güvenlik maliyeti 100 milyar doları aşacak!
Siber güvenlik harcamalarının 2025’e kadar 100 milyar doları aşacağına dikkat çekilirken, bilgisayar korsanlarının yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi yüksek teknolojileri kullandığı tespit edildi.
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Siber güvenlik maliyeti 100 milyar doları aşacak!

Gelişmeleri değerlendiren Logo Siber Güvenlik Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Dijital ve analitik dönüşümler yaygınlaşsa da siber risk yönetimi bu hıza ayak uyduramadı. Aksine, kötü niyetli bilgisayar korsanlarının kullandığı teknolojiler gelişti. Artık yalnızca bireysel hacker'lardan söz etmiyoruz.

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Siber güvenlik maliyeti 100 milyar doları aşacak!

Şirketler, doğrudan tedarik zincirlerini ya da hassas verileri hedefleyen ve bunu yaparken yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi yüksek teknolojiler kullanan organize yapılar tarafından tehdit ediliyor. Büyüyen risklerle mücadele etmek ve şirketlerin siber dayanıklılığını artırmak için geliştirilebilecek beceriler arasında sıfır güven mimarisi öne çıkıyor. 'Asla güvenme, sürekli doğrula' yaklaşımını benimseyen sıfır güven çözümleri, son yıllarda dağıtık işgücüne ve bulutta depolanan verilere güvenli uzaktan erişimin en çok tercih edilen yolu haline geldi" ifadelerini kullandı.

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Siber güvenlik maliyeti 100 milyar doları aşacak!

SİBER GÜVENLİKTE SIFIR GÜVEN YAKLAŞIMI

Hibrit çalışma modeli yaygınlaştıkça, şirketlerin siber risklere karşı çalışan kaynaklı kırılganlığının da arttığına dikkat çeken Hakan Hintoğlu, sözlerine şöyle devam etti: