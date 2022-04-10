TSK’ya üstün güç: Kamikaze İHA KARGU | KARGU İHA’nın özellikleri neler?

"Kamikaze İHA" olarak tanınan KARGU'nun, benzerlerinden üstün özelliklerine dikkat çekilen videoda da bu sistemin artırılmış görev süresi, artırılmış görev irtifası, düşük ses seviyesi ile hızlı, çevik, akılı ve güçlü bir yapıda olduğu kaydedildi.