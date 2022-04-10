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TSK'ya üstün güç: Kamikaze İHA KARGU | KARGU İHA'nın özellikleri neler?

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerinin harekat sahasında elini güçlendiren Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU'nun yeni teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirildiğini bildirdi. Peki, "kamikaze İHA" KARGU'ların teknik özellikleri neler? Hangi teknolojik üstün kabiliyetlere sahip? Detaylar teknoloji haberimizde...

Giriş Tarihi: 10.04.2022 19:15 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 19:15
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TSK’ya üstün güç: Kamikaze İHA KARGU | KARGU İHA’nın özellikleri neler?

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından üretilen sistemin görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.

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TSK’ya üstün güç: Kamikaze İHA KARGU | KARGU İHA’nın özellikleri neler?

İsmail Demir, "KARGU teslimatlarına devam ediyoruz. Güvenlik güçlerimizin harekat sahasında elini güçlendiren KARGU'nun yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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TSK’ya üstün güç: Kamikaze İHA KARGU | KARGU İHA’nın özellikleri neler?

"Kamikaze İHA" olarak tanınan KARGU'nun, benzerlerinden üstün özelliklerine dikkat çekilen videoda da bu sistemin artırılmış görev süresi, artırılmış görev irtifası, düşük ses seviyesi ile hızlı, çevik, akılı ve güçlü bir yapıda olduğu kaydedildi.

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TSK’ya üstün güç: Kamikaze İHA KARGU | KARGU İHA’nın özellikleri neler?

İŞTE KARGU İHA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

-Gündüz ve gece etkin operasyon
-Hassas vuruş kabiliyeti
-Düşük radar kesit alanı
-Farklı mühimmat seçenekleri
-Hareketli hedeflerin tespit ve takibi

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TSK’ya üstün güç: Kamikaze İHA KARGU | KARGU İHA’nın özellikleri neler?

Yüksek performanslı, otonom seyrüsefer ve uçuş kontrol algoritmaları
Tek er tarafından kullanılabilme