10 Nisan 2022, Pazar
TSK'ya üstün güç: Kamikaze İHA KARGU | KARGU İHA'nın özellikleri neler?
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerinin harekat sahasında elini güçlendiren Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi KARGU'nun yeni teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirildiğini bildirdi. Peki, "kamikaze İHA" KARGU'ların teknik özellikleri neler? Hangi teknolojik üstün kabiliyetlere sahip? Detaylar teknoloji haberimizde...
Giriş Tarihi: 10.04.2022 19:15 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 19:15
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