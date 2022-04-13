Çin-ABD arası 2 saat! Proje sır gibi saklanıyor

Dünyanın en önemli teknoloji markalarına sahip olan Çin, yine akıl sınırlarını bir projeye daha imza atma hazırlığında. Benzeri bir tasarımla yapılacak olan 12 kişilik hipersonik uçak tüm zamanların rekorunu kıracak. Hipersonik uçak rekabetinde en yüksek hıza erişecek uçağın detayları sır olarak saklanıyor. Tasarım aşamasındaki uçak Şanghay-New York arasını 2 saatte uçacak. Bu uçuş, Boeing 777 geniş gövdeli bir uçakla yaklaşık 15 saat sürüyor. Kesin olarak açıklanmamakla birlikte uçağın saatteki hızı 5.500 km'den az olmayacak. Bu, İstanbul-New York arasını bir saatten biraz fazla zamanda uçması anlamına geliyor.