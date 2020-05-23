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Bilim insanları açıklayamadı! Geceleri ortaya çıkıyor...

Tarihte çekilen bazı fotoğraflar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Skunk ape diğer adıyla korkarca maymun. Şempanze ya da orangutana benzediği söylenen yaratık Floridada göründü. 1960 ve 1970 yılları arası yüzlerce kişi bu yaratığı gördüğünü söylemiştir. Bilim insanları araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda net bir kanıya varılamadı.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 13:04
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Bilim insanları açıklayamadı! Geceleri ortaya çıkıyor...

400 yıllık mezardan çıkan saat

Antik Çin mezarında bulunan bu yüzük şeklindeki saatin, araştırmalar sonunda 400 yıllık olduğu anlaşıldı.

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Bilim insanları açıklayamadı! Geceleri ortaya çıkıyor...

Olayın ilginç yanı bulunan yüzük şeklindeki saatin arka yüzünde 'Swiss' yani 'İsviçre' yazmasıydı. 400 yıl önce İsviçre ismiyle bir şehir olmadığını, ve yüzük şeklinde saatlerin de olmadığını hesaba katarsak, bu olayın ilginçliğini bir kat daha artırıyor. Saatin 10:06'da durmuş vaziyette. Saatin zaman yolculuğu yapıp, eski devirlere gidebileceği konuşuyor.

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Bilim insanları açıklayamadı! Geceleri ortaya çıkıyor...

Mısır'da Bulunan Parmak: "Dev Parmağı"

Fotoğrafta bir "dev"in ürkütücü parmağı görülüyor. Parmak kemiği muhtemelen bir baltayla kesilmiş ve mumyalanmış. Bazı yerleri çökmüş. Kopuk kopuk kösele gibi bir deri. Bölünmüş gevşek bir tırnak. Evet, bu korkunç bir varlığa ait bir parmak ve uzunluğu 38 cm.

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Bilim insanları açıklayamadı! Geceleri ortaya çıkıyor...

Alman Bild gazetesi, Mısır'da tuhaf ve etkileyici bir hikaye yakaladı. Firavunların ve piramitlerin ülkesi Mısır'da 1988 yılında çekilen ve çok az insanın gördüğü bu fotoğrafları, Bild gazetesi ilk defa Almanya'da yayınladı. Fotoğrafı çeken Gregory Spörri, İsviçre'nin Basel kentinde oldukça tanınmış bir iş adamı.

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Bilim insanları açıklayamadı! Geceleri ortaya çıkıyor...

Spörri, 1988 yılında özel br araştırma yaptığı sırada nesilden nesile baba mesleği olarak mezar soygunculuğu yapan yaşlı bir adamla temasa geçti. Kahire'nin 100 km kuzeydoğusunda yer alan bir köy evinde toplantı yapıldı. Mezar soyguncusu aile, bu satılık olmayan hazineyi sadece görmesi karşılığında Spörri'den $300 para aldı.