Bilim insanları açıklayamadı! Geceleri ortaya çıkıyor...

Mısır'da Bulunan Parmak: "Dev Parmağı"

Fotoğrafta bir "dev"in ürkütücü parmağı görülüyor. Parmak kemiği muhtemelen bir baltayla kesilmiş ve mumyalanmış. Bazı yerleri çökmüş. Kopuk kopuk kösele gibi bir deri. Bölünmüş gevşek bir tırnak. Evet, bu korkunç bir varlığa ait bir parmak ve uzunluğu 38 cm.