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Bilim insanları açıklayamadı! Geceleri ortaya çıkıyor...
Tarihte çekilen bazı fotoğraflar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Skunk ape diğer adıyla korkarca maymun. Şempanze ya da orangutana benzediği söylenen yaratık Floridada göründü. 1960 ve 1970 yılları arası yüzlerce kişi bu yaratığı gördüğünü söylemiştir. Bilim insanları araştırdı. Yapılan araştırma sonucunda net bir kanıya varılamadı.
Giriş Tarihi: 23.05.2020 12:42Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 13:04