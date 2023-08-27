Robot Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen ve yapay zeka ile robotik teknolojisinin bir örneğidir. Sophia'nın etkileyici yüz ifadelerini taklit edebilme yeteneği ve gerçek insan yüzüne benzeyen tasarımı, onu araştırılması ve keşfedilmesi gereken ilginç bir varlık haline getiriyor. Peki Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin? Robot Sophia özellikleri neler, kaç yılında yapıldı?