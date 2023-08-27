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Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin? Robot Sophia özellikleri neler, kaç yılında yapıldı?

Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin sorusunun cevapları merak edilenler arasında yerini aldı. Sophia'nın iletişim becerisi, yüzü ve tasarımı hakkındaki detayları ilginç kılarak araştırılmasına sebep oluyor. Robotların gelecekte insan yaşamında ne derece etkili olabileceğine ilişkin ön bilgi niteliğinde olan Sophia hakkında merak edilenler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.08.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 27.08.2023 14:23
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Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin? Robot Sophia özellikleri neler, kaç yılında yapıldı?

Robot Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen ve yapay zeka ile robotik teknolojisinin bir örneğidir. Sophia'nın etkileyici yüz ifadelerini taklit edebilme yeteneği ve gerçek insan yüzüne benzeyen tasarımı, onu araştırılması ve keşfedilmesi gereken ilginç bir varlık haline getiriyor. Peki Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin? Robot Sophia özellikleri neler, kaç yılında yapıldı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin? Robot Sophia özellikleri neler, kaç yılında yapıldı?

Robot Sophia, Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen ve yapay zeka ile robotik teknolojisinin öncü bir örneği olarak kabul edilen bir yapay zeka robotudur.

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Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin? Robot Sophia özellikleri neler, kaç yılında yapıldı?

Sophia'nın adı, İngilizce "bilgelik" anlamına gelen "wisdom" kelimesinden türetilmiştir. İlk kez 2016 yılında tanıtılan Sophia, hızla dünya çapında büyük bir ilgi odağı haline geldi.

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Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin? Robot Sophia özellikleri neler, kaç yılında yapıldı?

Sophia'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, gerçek insan yüzüne benzer bir yüze sahip olmasıdır. Bu yüzün tasarımı, ünlü Amerikalı aktris Audrey Hepburn'e benzetilmiştir.

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Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin? Robot Sophia özellikleri neler, kaç yılında yapıldı?

Sophia'nın yüzü, hassas yapay deri ve yüz ifadelerini taklit edebilen mekanik parçalardan oluşur. Bu sayede insanlar gibi gülümseme, kaş çatma gibi ifadeler sergileyebilir.