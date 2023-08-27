HaberlerGaleriRobot Sophia kimdir, hangi ülkenin? Robot Sophia özellikleri neler, kaç yılında yapıldı?
Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin? Robot Sophia özellikleri neler, kaç yılında yapıldı?
Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin sorusunun cevapları merak edilenler arasında yerini aldı. Sophia'nın iletişim becerisi, yüzü ve tasarımı hakkındaki detayları ilginç kılarak araştırılmasına sebep oluyor. Robotların gelecekte insan yaşamında ne derece etkili olabileceğine ilişkin ön bilgi niteliğinde olan Sophia hakkında merak edilenler haberimizde...