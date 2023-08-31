31 Ağustos 2023, Perşembe
Açıköğretim öğrencileri ÖTV'siz telefon alabilecek mi? Vergisiz satın alabileceği telefon modelleri!
Öğrencilere yönelik ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek telefon modellerinin kesin listesi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, belirli seçeneklerin şekillenmeye başladığı gözleniyor. Bu liste açıklandığında, özellikle iPhone modelleri hakkındaki meraklar da gün yüzüne çıkmış oldu. İşte öğrencilerin vergisiz satın alabileceği telefon modellerini marka ve modelleri...
Giriş Tarihi: 31.08.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 12:57
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22