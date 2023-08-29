Yapay zekadan korkmak mantıklı mı? Uzmanlardan önemli uyarı: Seferberlik başlatmalıyız

YAPAY ZEKÂ 10-15 YILDA İLERLEDİ

Yapay Zekâ Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil, yapay zekânın geçmişinin çok eskilere dayandığını, ilk faaliyetlerinin 1200'lerde robotik olarak El-Cezirî tarafından yapıldığını, sonra Leonardo da Vinci'nin 1500'lerde otonom araçlar yaptığını ve modern anlamda yapay zekâ olgusunun temellerinin ise 1930'lu yıllarda Alan Turing tarafından atıldığını belirtiyor. Prof. Dr. Koyuncugil şunları söylüyor: "Alan Turing 'Acaba biz düşünen bir makine yaratabilir miyiz?' diye soruyor. 1950'de yayınladığı bir makalede bunun mümkün olduğunu belirtiyor. Yapay zekâ dediğimiz olgu da insanın işlerini makinaya yaptırma gayretinin bir sonucu."