29 Ağustos 2023, Salı
Yapay zekadan korkmak mantıklı mı? Uzmanlardan önemli uyarı: Seferberlik başlatmalıyız
Son yıllarda bilgisayarlarla birlikte yapay zeka teknolojileri de hızla hayatımızda yer edinmeye başladı. Bu teknoloji birçok yeniliği de beraberinde getirirken, zaman zaman bazı korkuları da tetikliyor. Peki ama yapay zeka nasıl bu kadar ilerledi? Yapay zeka alanında Türkiye ne durumda? Yapay zeka hangi meslekleri bitirecek? İşte uzmanlardan önemli açıklamalar...
Giriş Tarihi: 29.08.2023 08:56
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