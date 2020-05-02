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Haberler Galeri PUBG 12. sezon bitiş tarihi açıklandı mı? PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Özellikler neler?

PUBG 12. sezon bitiş tarihi açıklandı mı? PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Özellikler neler?

PUBG Mobile 13. sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dünya genelinde geniş kitlesi olan PUBG oyununun 12. sezonu devam ediyor. Yeni sezon için bekleyişte olan oyuncular, internet üzerinde yeni sezon tarihini araştırmaya başladılar. Peki, PUBG Mobile 12. sezon bitiş tarihi açıklandı mı? PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG yeni özellikler neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 15:02
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PUBG 12. sezon bitiş tarihi açıklandı mı? PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Özellikler neler?

PUBG yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon yeni özellikleriyle devam ediyor. Oyun severler PUBG Mobile 13. sezonu için araştırmalara başladılar. Konu ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, PUBG 12. sezon bitiş tarihi açıklandı mı? PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Özellikler neler? İşte ayrıntılar...

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PUBG 12. sezon bitiş tarihi açıklandı mı? PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Özellikler neler?

PUBG 12. SEZON NE ZAMAN BİTİYOR?

PUBG Mobile 12. sezonunun 11 Mayıs'ta bitmesi bekleniyor.

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PUBG 12. sezon bitiş tarihi açıklandı mı? PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Özellikler neler?

PUBG MOBILE 13. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Mobile 13. yeni sezonun 13 Mayıs tarihinde başlaması bekleniyor.

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PUBG 12. sezon bitiş tarihi açıklandı mı? PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Özellikler neler?

PUBG SON GÜNCELLEMESİNDE NELER YER ALIYOR?

12. Sezon Royale Pass: Birlikte Oynayalım!
1) PUBG MOBILE'ın 2. yıl dönümünü kutla, iki nihai setten birini seç!

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PUBG 12. sezon bitiş tarihi açıklandı mı? PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Özellikler neler?

2) Yıl Dönümü temalı ögeler yeniden Dükkânda!
Kutup Modu seni bekliyor, tüyler ürpertici bir deneyim!