PUBG 12. sezon bitiş tarihi açıklandı mı? PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? Özellikler neler?

PUBG Mobile 13. sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dünya genelinde geniş kitlesi olan PUBG oyununun 12. sezonu devam ediyor. Yeni sezon için bekleyişte olan oyuncular, internet üzerinde yeni sezon tarihini araştırmaya başladılar. Peki, PUBG Mobile 12. sezon bitiş tarihi açıklandı mı? PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG yeni özellikler neler? İşte detaylar...